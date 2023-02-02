Экс-форварда «Юве» Падовано спустя 17 лет оправдали по делу о торговле наркотиками
Экс-форвард «Юве» и «Наполи» Микеле Падовано оправдан по делу об обороте наркотиков.
Падовано был арестован в 2006 году по подозрению в незаконном обороте гашиша. Прокуратура запрашивала для него 24 года лишения свободы, но затем срок был сокращен до 6 лет и 8 месяцев.
«Шестнадцать лет назад свет в моей жизни погас. Сегодня тьма ушла, я почти ослеп, мое сердце вновь согрелось, и я расплакался.
Я благодарю правосудие, моих адвокатов Джакомо Франсини и Микеле Галассо, мою жену, моего сына и тех, кто всегда верил мне», – сказал Падовано.
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