Экс-форварда «Юве» Падовано спустя 17 лет оправдали по делу о торговле наркотиками

Теги Ювентус серия А Италия происшествия Наполи Футбол

Экс-форвард «Юве» и «Наполи» Микеле Падовано оправдан по делу об обороте наркотиков.

Падовано был арестован в 2006 году по подозрению в незаконном обороте гашиша. Прокуратура запрашивала для него 24 года лишения свободы, но затем срок был сокращен до 6 лет и 8 месяцев.

«Шестнадцать лет назад свет в моей жизни погас. Сегодня тьма ушла, я почти ослеп, мое сердце вновь согрелось, и я расплакался.

Я благодарю правосудие, моих адвокатов Джакомо Франсини и Микеле Галассо, мою жену, моего сына и тех, кто всегда верил мне», – сказал Падовано.

8 комментариев

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Okazaki
Уже не юный Падовано ((
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Sekor
Ответ vel
Вот так же и Ювентус в 2006-м оговорили. Что, как и в случае с Падовано, было доказано. Но из-за понятия "за давностью времени" в спортивном правосудии, Ювентусу приговор пересматривать не стали.
Ага, а недавно еще раз "оговорили". Получили гоббы по заслугам оба раза.
0
-2
-2
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vel
Вот так же и Ювентус в 2006-м оговорили. Что, как и в случае с Падовано, было доказано. Но из-за понятия "за давностью времени" в спортивном правосудии, Ювентусу приговор пересматривать не стали.
+3
0
+3
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Ответ Заяцволк
О, круто, значит есть шанс, что через 17 лет в чемпионате наш Ювентус получит +15 очков
17 лет назад его отправили в серию Б, на этот раз -15 очков. В 2040 ещё что-нибудь придумают.
+1
0
+1
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Boban Moore
Ответ Enotaz24
Капец вот так у человека забрали 7 лет жизни
Хорошо, что там не всё так страшно было в итоге. 3 месяца в тюрьме на время следствия/суда, а потом вышел оттуда на 8 месяцев домашнего ареста.
+5
0
+5
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Dan Kennedy
Ответ Заяцволк
О, круто, значит есть шанс, что через 17 лет в чемпионате наш Ювентус получит +15 очков
И выйдет в Серию А
+4
-1
+3
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Заяцволк
О, круто, значит есть шанс, что через 17 лет в чемпионате наш Ювентус получит +15 очков
+1
-2
-1
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Enotaz24
Капец вот так у человека забрали 7 лет жизни
+7
-1
+6
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