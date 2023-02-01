Халк сбросил почти 6 кг за матч «Атлетико Минейро». Он забил победный гол на 89-й минуте
Форвард «Атлетико Минейро» Халк сбросил почти 6 кг веса за матч.
В 2-м туре бразильской Лиги Минейро «Атлетико Минейро» обыграл «Томбенсе» со счетом 2:1. Халк забил победный мяч на 89-й минуте.
До начала встречи экс-игрок «Зенита» взвесился – весы показали 97,6 кг. После матча Халк весил уже 91,9 кг.
Потеря веса связана с процессом обезвоживания из-за высокой температуры в Муриаэ в день матча.
В текущем сезоне Лиги Минейро 36-летний бразилец провел 2 матча, забил 3 гола и сделал 1 ассист. Его подробную статистику можно найти здесь.
Халк в Бразилии: пьет по 30 литров воды ради допинг-теста и теряет по 6 килограмм за матч😱
-Дорогой, я сбросила 5кг
-Смыть не забыла?
Он наркотики перевозит внутри своей большой жопы
Большая партия, кстати