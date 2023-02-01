Халк сбросил почти 6 кг за матч «Атлетико Минейро». Он забил победный гол на 89-й минуте

Форвард «Атлетико Минейро» сбросил почти 6 кг веса за матч.

В 2-м туре бразильской Лиги Минейро « » обыграл «Томбенсе» со счетом 2:1. Халк забил победный мяч на 89-й минуте.

До начала встречи экс-игрок « » взвесился – весы показали 97,6 кг. После матча Халк весил уже 91,9 кг.

Потеря веса связана с процессом обезвоживания из-за высокой температуры в Муриаэ в день матча.

В текущем сезоне Лиги Минейро 36-летний бразилец провел 2 матча, забил 3 гола и сделал 1 ассист. Его подробную статистику можно найти здесь.

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