Халк сбросил почти 6 кг за матч «Атлетико Минейро». Он забил победный гол на 89-й минуте

Теги Зенит Атлетико Минейро Халк чемпионат Минейро Здоровье Футбол

Форвард «Атлетико Минейро» Халк сбросил почти 6 кг веса за матч.

В 2-м туре бразильской Лиги Минейро «Атлетико Минейро» обыграл «Томбенсе» со счетом 2:1. Халк забил победный мяч на 89-й минуте.

До начала встречи экс-игрок «Зенита» взвесился – весы показали 97,6 кг. После матча Халк весил уже 91,9 кг.

Потеря веса связана с процессом обезвоживания из-за высокой температуры в Муриаэ в день матча.

В текущем сезоне Лиги Минейро 36-летний бразилец провел 2 матча, забил 3 гола и сделал 1 ассист. Его подробную статистику можно найти здесь.

Халк в Бразилии: пьет по 30 литров воды ради допинг-теста и теряет по 6 килограмм за матч😱

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30 комментариев

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Гений с лысиной
Напомнило:
-Дорогой, я сбросила 5кг
-Смыть не забыла?
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Антон Лукашов
Профи!
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Naneva
Не попал штоль?
Автогол...не успел штаны снять😔
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TravenS
Ответ Кукич
Постанова.2-3 кг можно потерять.Вратарь Нхл говорил в интервью что в напряженном матче потерял 2 кг .А 6 нереально
Ну да, ну да, ведь у всех людей одинаковые организмы
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Bdv68
И тут реклама Соды 😱
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Иван Абланов
Ответ ZamoRano
Рустам, прости, а что такое минька?)))
Минифутбол же. На спортивном сайте и не знать такое, срамота
0
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TravenS
Какие-то новости запоздалые, я это в местном блоге уже читал
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revo
Ответ ZamoRano
Рустам, прости, а что такое минька?)))
Мини футбол. Чё, дед, не успеваешь за временем?)))
+1
-1
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ZamoRano
Ответ Рустам Микогазиев
я по 3-4 кило водой терял после обычной 2-часовой трени по миньке
Рустам, прости, а что такое минька?)))
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mcowen
это точно в кг? в профиле 76 написано
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LaffyTaffy
В матчах РПЛ игроки наоборот ,только набирают вес.
+1
-2
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Дастан Аденов
Ответ WelcomeBackPURE
Бред, такое невозможно
Я могу за тренировку 3-4 кг сбросить. ХАЛК бегал под полящим солнцем 🌞.
+2
-1
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Рустам Микогазиев
Ответ WelcomeBackPURE
Бред, такое невозможно
я по 3-4 кило водой терял после обычной 2-часовой трени по миньке
+3
-2
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Abdulla
Ответ А.Э.РАСИМ
Для Халка 6 кг туда, 6 кг сюда не проблема.
Поел паэльи после встречи и всё, сотка.
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Juninho P.
И это клуб высшей лиги Бразилии..выпускают игроков под 100 килло🤣👌
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-1
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Рамзан Нальгиев
Дани Алвес, 7п арТака.
0
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bodros
Ответ Георгий Барса
если ты не знаешь, это не значит, что такое невозможно, изучать вопрос надо
Ну ок, пилоты ф1 , сидя в тесных кокпитах, в огнеупорных гомбезах, сбрасывают пару кг, испытывая очень крутые перегрузки…а тут 6 в футбольном матче, как?)
+3
-2
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chouchou
это все из-за носков
+1
0
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Кукич
Постанова.2-3 кг можно потерять.Вратарь Нхл говорил в интервью что в напряженном матче потерял 2 кг .А 6 нереально
+2
-4
-2
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Wiley Fox
Халк теперь мул

Он наркотики перевозит внутри своей большой жопы

Большая партия, кстати
0
-2
-2
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Георгий Барса
Ответ WelcomeBackPURE
Бред, такое невозможно
если ты не знаешь, это не значит, что такое невозможно, изучать вопрос надо
+16
-4
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ZamoRano
Ответ WelcomeBackPURE
Бред, такое невозможно
Почему, на фарме возможно))
+5
-3
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Naneva
Ответ Зелёный гопник
Я 5 минут назад сбросил 1 кг и не забил победный гол 😔
Не попал штоль?
+5
0
+5
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Зелёный гопник
Я 5 минут назад сбросил 1 кг и не забил победный гол 😔
+6
-3
+3
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Экспертное мнение
Когда обратно превратился в Брюса Беннера
0
-2
-2
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