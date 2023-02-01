Адебайор об Аршавине: «В «Арсенале» был одним из лучших. Никогда не забуду его покер «Ливерпулю», невероятный перформанс невероятного игрока»

Теги Андрей Аршавин Эммануэль Адебайор премьер-лига Англия Арсенал Чемпионат.com Футбол

Эммануэль Адебайор оценил уровень игры Андрея Аршавина

– На турнире (Кубке легенд имени Константина Еременко – прим.) играет сборная России, против некоторых ее представителей вы даже играли. Сможете вспомнить, кому противостоять было сложнее всего?

– Это будет трудно, потому что соперников у меня в карьере было много, с кем я только ни играл, против кого только ни выходил на поле. В голову ни одна фамилия не приходит! Но уверен, что эти матчи были непростыми, интересными и захватывающими. Если говорить о российских футболистах в целом, то я, конечно, вспомню Аршавина. Он забавный.

– Тогда расскажите интересную или необычную историю про Андрея.

– Мы не особо общались как-то вне поля и тренировок. Он мне запомнился добрым парнем, который после занятий шел в душ и ехал домой.

– Оцените уровень Аршавина. В России существует мнение, что он не до конца реализовал свой потенциал в европейском футболе.

– Не знаю, когда он играл в «Арсенале», то был одним из лучших. Андрей был хорош. Никогда не забуду его покер в ворота «Ливерпуля», это был невероятный перформанс невероятного игрока.

Многое в карьере футболиста зависит от его характера и возможностей. Могло показаться, что Аршавин где-то относится к делу несерьезно, но это совсем не так. Я видел, как он тренируется, играет за «Арсенал», забивает большим командам в АПЛ и Лиге чемпионов и что он значит для сборной России.

А по поводу нереализованного потенциала: не нужно ни о чем жалеть. Но также я уверен, что Андрей мог добиться большего, – сказал экс-форвард «Арсенала».

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28 комментариев

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corazón blanco
Ответ FoLL
46 голевых? По чьим подсчетам, за какой период? Если брать чемпионат и еврокубки, то стата за всю их арсеналовскую карьеру такая: Озил: 232 матча, 70 голевых (0,301 в среднем) Аршавин: 126 матчей, 27 голевых (0,214 в среднем) Аршавин очень круто отыграл полсезона. Прям мегакруто, на уровне легенд любого уровня. Правда, потом дела шли все хуже и хуже. Но как распасовщик/плеймейкер он и на пике не был ровней Озилу. Правда, у Озила это была единственная сильная сторона.
Статистика приведена на декабрь 2016 года Transfermarkt. Ну с тем, что Озил куда более силен, как распасовщик ни у кого сомнений не вызывает. И эта статистика приведена не для того, чтобы принизить Месута, а показать, что Аршавин действительно был очень хорош.
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Trey4rch
Ответ Александр Жердин
Если честно, меня до сих пор мучает вопрос, а если бы Андрей всё же перешел в Барселону(команду его мечты) , смог бы он до конца раскрыться и стать действительно суперзвездой? К сожалению мы, того уже никогда не узнаем. Хотя получилось так, как получилось. Но и покер на Энфилде дорого стоит.
Слава богу, что не перешел
Не было бы требла и последующих людей в команде, причем я говорю не о том, что андрей бездарь, нет, а о том, что эффект бабочки меняет все
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FoLL
Ответ corazón blanco
По соотношению игровые минуты/результативные действия. Месут Озил  Минут сыграно: 11650 Голевых передач: 49 Голов: 29 Результативных действий: 78 Андрей Аршавин  Минут сыграно: 8709 Голевых передач: 46 Голов: 31  Результативных действий: 77 Андрей Аршавин отыграл на 2941 минуту меньше.
46 голевых? По чьим подсчетам, за какой период?
Если брать чемпионат и еврокубки, то стата за всю их арсеналовскую карьеру такая:
Озил: 232 матча, 70 голевых (0,301 в среднем)
Аршавин: 126 матчей, 27 голевых (0,214 в среднем)

Аршавин очень круто отыграл полсезона. Прям мегакруто, на уровне легенд любого уровня. Правда, потом дела шли все хуже и хуже. Но как распасовщик/плеймейкер он и на пике не был ровней Озилу. Правда, у Озила это была единственная сильная сторона.
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Кеша
Аршавин тогда зажег , что все российские болельщики топили за него вне клубных пристрастий.
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Vovker
Ответ Константин Алабин
Аршавин наверное лучший наш футболист в истории.
После Яшина, да, вероятно.
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Vovker
Ответ Niko [Ars]
я понял, что по соотношению лучше. только тут какой-то определённый период, а не вся статистика озила
Вся статистика Озила в Арсенале против всей статистики Аршавина там же. Что не так?
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Константин Алабин
Аршавин наверное лучший наш футболист в истории.
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Александр Жердин
Если честно, меня до сих пор мучает вопрос, а если бы Андрей всё же перешел в Барселону(команду его мечты) , смог бы он до конца раскрыться и стать действительно суперзвездой? К сожалению мы, того уже никогда не узнаем. Хотя получилось так, как получилось. Но и покер на Энфилде дорого стоит.
+3
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Niko [Ars]
Ответ corazón blanco
По соотношению игровые минуты/результативные действия. Месут Озил  Минут сыграно: 11650 Голевых передач: 49 Голов: 29 Результативных действий: 78 Андрей Аршавин  Минут сыграно: 8709 Голевых передач: 46 Голов: 31  Результативных действий: 77 Андрей Аршавин отыграл на 2941 минуту меньше.
я понял, что по соотношению лучше. только тут какой-то определённый период, а не вся статистика озила
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nugoboss
Жалко что так не долго за Аршавина радовались.
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Фут.Боль
Ответ Подкат Пенальтьевич
Характерно что кроме этого матча с Ливерпулем никто ничего вспомнить не может
Голы Барсе,Эвертону, МЮ,Тоттенхэму.Это если за Арсенал. А в карьере так вообще много чего можно вспомнить.
+1
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Vitaly Leontich
Ответ Подкат Пенальтьевич
Характерно что кроме этого матча с Ливерпулем никто ничего вспомнить не может
Российский болельщик наверняка вспомнит ещё определенное количество ярких эпизодов, мы же следим за выступлением наших. А Адебайору что? Или иностранному болельщику?
Вот я помню Дадо Пршо, покер его в ЛЧ в матче с Депортиво? Ещё кажется гол забил ЦСКА в 2004 за Рейнджерс. Просто потому что не следил за ним
+3
-1
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Tahir Turk
Ответ Подкат Пенальтьевич
Характерно что кроме этого матча с Ливерпулем никто ничего вспомнить не может
Ну, например, гол Барселоне в лиге чемпионов
+8
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Фут.Боль
Помню, смотрел этот матч онлайн. Испытал гордость за нашего футболиста.
+2
0
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Фан Рубина
Аршавин был лучшим игроком 21-века. Но то, что он под давлением сменил сильнейшую лигу мира - РПЛ на клуб и чемпионат попроще - склонило его карьеру к досрочному закату. Да, накидать играючи покер на Энфилде - это весело один раз. Но играть постоянно против таких посредственных команд и клубов послабее (а таких - большинство) у него не нашлось мотивации. Скучно для величайшего.
0
-3
-3
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Burel
и что он дал ? Арсенал всего одно очко заработал в том матче, а сам Аршавин быстро сдулся
+1
-7
-6
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Rule1
Покер Ливеру на Энфилде 🔥🔥,стёр бы себе память,что бы взглянуть на это ещё раз !
+2
-1
+1
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Северный болельщик
Шава ярко начал в Арсенале, но быстро стух. Возможно, сказались семейные неурядицы и проблемы с дисциплиной, что для Венгера было красной чертой.
+1
-1
0
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Сергей Орлов
ПерфоРманс?)
0
0
0
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Tahir Turk
Черданцеву надо было тогда всё таки вызвать специальную машину...
+7
0
+7
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Подкат Пенальтьевич
Характерно что кроме этого матча с Ливерпулем никто ничего вспомнить не может
+3
-7
-4
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Hong Kil
Шава Бог!
+2
-2
0
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corazón blanco
Ответ Niko [Ars]
в каком плане лучше?
По соотношению игровые минуты/результативные действия.

Месут Озил 
Минут сыграно: 11650
Голевых передач: 49
Голов: 29
Результативных действий: 78

Андрей Аршавин 
Минут сыграно: 8709
Голевых передач: 46
Голов: 31 
Результативных действий: 77

Андрей Аршавин отыграл на 2941 минуту меньше.
+48
-2
+46
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Гамарджоба Генацвале
Это был эпичный матч и игра Шавы.
+2
-1
+1
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Niko [Ars]
Ответ corazón blanco
Классный был футболист. Кстати у него статистика была даже лучше, чем у Месута Озила. Хотя казалось бы, что как ярко выступал Озил до продления контракта и как вспышками выступал Андрей.
в каком плане лучше?
+1
-4
-3
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