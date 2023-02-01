Адебайор об Аршавине: «В «Арсенале» был одним из лучших. Никогда не забуду его покер «Ливерпулю», невероятный перформанс невероятного игрока»
Эммануэль Адебайор оценил уровень игры Андрея Аршавина.
– На турнире (Кубке легенд имени Константина Еременко – прим.) играет сборная России, против некоторых ее представителей вы даже играли. Сможете вспомнить, кому противостоять было сложнее всего?
– Это будет трудно, потому что соперников у меня в карьере было много, с кем я только ни играл, против кого только ни выходил на поле. В голову ни одна фамилия не приходит! Но уверен, что эти матчи были непростыми, интересными и захватывающими. Если говорить о российских футболистах в целом, то я, конечно, вспомню Аршавина. Он забавный.
– Тогда расскажите интересную или необычную историю про Андрея.
– Мы не особо общались как-то вне поля и тренировок. Он мне запомнился добрым парнем, который после занятий шел в душ и ехал домой.
– Оцените уровень Аршавина. В России существует мнение, что он не до конца реализовал свой потенциал в европейском футболе.
– Не знаю, когда он играл в «Арсенале», то был одним из лучших. Андрей был хорош. Никогда не забуду его покер в ворота «Ливерпуля», это был невероятный перформанс невероятного игрока.
Многое в карьере футболиста зависит от его характера и возможностей. Могло показаться, что Аршавин где-то относится к делу несерьезно, но это совсем не так. Я видел, как он тренируется, играет за «Арсенал», забивает большим командам в АПЛ и Лиге чемпионов и что он значит для сборной России.
А по поводу нереализованного потенциала: не нужно ни о чем жалеть. Но также я уверен, что Андрей мог добиться большего, – сказал экс-форвард «Арсенала».
Не было бы требла и последующих людей в команде, причем я говорю не о том, что андрей бездарь, нет, а о том, что эффект бабочки меняет все
Если брать чемпионат и еврокубки, то стата за всю их арсеналовскую карьеру такая:
Озил: 232 матча, 70 голевых (0,301 в среднем)
Аршавин: 126 матчей, 27 голевых (0,214 в среднем)
Аршавин очень круто отыграл полсезона. Прям мегакруто, на уровне легенд любого уровня. Правда, потом дела шли все хуже и хуже. Но как распасовщик/плеймейкер он и на пике не был ровней Озилу. Правда, у Озила это была единственная сильная сторона.
Вот я помню Дадо Пршо, покер его в ЛЧ в матче с Депортиво? Ещё кажется гол забил ЦСКА в 2004 за Рейнджерс. Просто потому что не следил за ним
Месут Озил
Минут сыграно: 11650
Голевых передач: 49
Голов: 29
Результативных действий: 78
Андрей Аршавин
Минут сыграно: 8709
Голевых передач: 46
Голов: 31
Результативных действий: 77
Андрей Аршавин отыграл на 2941 минуту меньше.