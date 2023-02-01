Адебайор об Аршавине: «В «Арсенале» был одним из лучших. Никогда не забуду его покер «Ливерпулю», невероятный перформанс невероятного игрока»

оценил уровень игры .

– На турнире (Кубке легенд имени Константина Еременко – прим.) играет сборная России, против некоторых ее представителей вы даже играли. Сможете вспомнить, кому противостоять было сложнее всего?

– Это будет трудно, потому что соперников у меня в карьере было много, с кем я только ни играл, против кого только ни выходил на поле. В голову ни одна фамилия не приходит! Но уверен, что эти матчи были непростыми, интересными и захватывающими. Если говорить о российских футболистах в целом, то я, конечно, вспомню Аршавина. Он забавный.

– Тогда расскажите интересную или необычную историю про Андрея.

– Мы не особо общались как-то вне поля и тренировок. Он мне запомнился добрым парнем, который после занятий шел в душ и ехал домой.

– Оцените уровень Аршавина. В России существует мнение, что он не до конца реализовал свой потенциал в европейском футболе.

– Не знаю, когда он играл в « », то был одним из лучших. Андрей был хорош. Никогда не забуду его покер в ворота «Ливерпуля», это был невероятный перформанс невероятного игрока.

Многое в карьере футболиста зависит от его характера и возможностей. Могло показаться, что Аршавин где-то относится к делу несерьезно, но это совсем не так. Я видел, как он тренируется, играет за «Арсенал», забивает большим командам в и Лиге чемпионов и что он значит для сборной России.

А по поводу нереализованного потенциала: не нужно ни о чем жалеть. Но также я уверен, что Андрей мог добиться большего, – сказал экс-форвард «Арсенала».