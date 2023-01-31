«Атлетико» и «Ноттингем Форест» договорились о трансфере Фелипе
Фелипе близок к переходу из «Атлетико» в «Ноттингем Форест».
По информации Sky Sports, клубы договорились о трансфере. Ожидается, что во вторник Фелипе прибудет в Англию для прохождения медобследования и согласования условий личного контракта.
В текущем сезоне бразильский защитник выходил на поле в составе «Атлетико» в трех матчах Ла Лиги, не отметившись результативными действиями. Его подробную статистику можно найти здесь.
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