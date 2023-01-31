«Атлетико» и «Ноттингем Форест» договорились о трансфере Фелипе

Теги премьер-лига Англия Атлетико Ла Лига возможные трансферы Ноттингем Форест Фелипе Футбол

Фелипе близок к переходу из «Атлетико» в «Ноттингем Форест».

По информации Sky Sports, клубы договорились о трансфере. Ожидается, что во вторник Фелипе прибудет в Англию для прохождения медобследования и согласования условий личного контракта.

В текущем сезоне бразильский защитник выходил на поле в составе «Атлетико» в трех матчах Ла Лиги, не отметившись результативными действиями. Его подробную статистику можно найти здесь.

4 комментария

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Макс Шева
Если и мечтать ,то только о великом,если и играть ,то в нотингем форрест
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Okaka
Ответ corazón blanco
Чтобы Лоди не было скучно, а вообще правильное решение, все равно не проходит в состав Атлетико.
зимой уже 2 бразилов взяли
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Орa Алв
Давно потерял былую форму
+1
0
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corazón blanco
Чтобы Лоди не было скучно, а вообще правильное решение, все равно не проходит в состав Атлетико.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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