«Атлетико» и «Ноттингем Форест» договорились о трансфере Фелипе

Фелипе близок к переходу из « » в « ».

По информации Sky Sports, клубы договорились о трансфере. Ожидается, что во вторник прибудет в Англию для прохождения медобследования и согласования условий личного контракта.

В текущем сезоне бразильский защитник выходил на поле в составе «Атлетико» в трех матчах , не отметившись результативными действиями. Его подробную статистику можно найти здесь.