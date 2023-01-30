Яго Аспас: «Сельта» подписала бы Месси и Роналду, если бы это зависело от меня. Будем рады, если кто-то придет»

считает, что «Сельте» необходимо усиление до закрытия трансферного окна.

«У нас впереди несколько серьезных соперников, но до закрытия трансферного окна еще несколько дней. Может быть, у нас будет какое-нибудь усиление, потому что, если никто не придет, наш состав будет очень ограничен. Нам нужно стараться и продолжать в том же духе в том составе, который у нас есть. Мы вместе, и мы двигаемся вперед.

Если бы это зависело от меня, мы бы подписали и до закрытия трансферного окна. Но я знаю, что клуб пытается привлечь другого игрока, чтобы помочь нам, и если кто-то придет, то мы будем очень этому рады», – сказал нападающий «Сельты» в интервью La Liga TV.

После 19 туров « » занимает 16-е место в турнирной таблице .