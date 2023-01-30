Яго Аспас: «Сельта» подписала бы Месси и Роналду, если бы это зависело от меня. Будем рады, если кто-то придет»

Теги ПСЖ Криштиану Роналду Сельта Лионель Месси Ла Лига возможные трансферы Аль-Наср Эр-Рияд Яго Аспас Футбол

Яго Аспас считает, что «Сельте» необходимо усиление до закрытия трансферного окна.

«У нас впереди несколько серьезных соперников, но до закрытия трансферного окна еще несколько дней. Может быть, у нас будет какое-нибудь усиление, потому что, если никто не придет, наш состав будет очень ограничен. Нам нужно стараться и продолжать в том же духе в том составе, который у нас есть. Мы вместе, и мы двигаемся вперед.

Если бы это зависело от меня, мы бы подписали Месси и Роналду до закрытия трансферного окна. Но я знаю, что клуб пытается привлечь другого игрока, чтобы помочь нам, и если кто-то придет, то мы будем очень этому рады», – сказал нападающий «Сельты» в интервью La Liga TV.

После 19 туров «Сельта» занимает 16-е место в турнирной таблице Ла Лиги.

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10 комментариев

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Кира Найтли
Ответ krealpmoney
пожалей, у них был уже Смолов
Так он там неплохо играл
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krealpmoney
Ответ Minuvert
Роналду доигрывать поехал, Месси не мотивирован после ЧМ. Рассмотрите лучше Дзюбу, он как раз свободен
пожалей, у них был уже Смолов
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Великий Алонсо
Меси даже за бесплатно не нужен, этот балласт тянет команду на дно.
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Пако
Шутник же ты Яша.
0
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Raman Janukevich
Яго много раз спасал Сельту от вылета. К несчастью ни Ларсон, ни Паленсия толком не заиграли в этом сезоне, так что усиление необходимо!
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otchim kaloeda
Ответ А. Мостовой
Только вместе с Месси надо абонемент на пенальти брать, а то особо пользы не будет.
А Роналду не будет играть на чемпионате ниже Саудовской,не думаю,что Роналду согласился бы перейти в Сельту,когда можно участвовать ЛЧ в Азии.Сельте никогда не выиграть Азиатский ЛЧ
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Minuvert
Роналду доигрывать поехал, Месси не мотивирован после ЧМ. Рассмотрите лучше Дзюбу, он как раз свободен
+3
-2
+1
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Орa Алв
Чел устал в одного тащить команду
+6
-1
+5
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Oleg
Чемпиона мира вам не видать, а вот простого игрока не Чемпиона Мира уж мог ли бы подписать, а то скитается теперь по пескам пустыни развлекая верблюдов.
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А. Мостовой
Только вместе с Месси надо абонемент на пенальти брать, а то особо пользы не будет.
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-2
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