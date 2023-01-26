«Наполи» и «Удинезе» интересуются хавбеком «Вольфсбурга» Брекало

Теги Вольфсбург Удинезе бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Наполи Джанлука Ди Марцио Йосип Брекало Футбол

«Наполи» и «Удинезе» интересуются Йосипом Брекало.

По данным журналиста Джанлуки ди Марцио, «Наполи» начал переговоры с «Вольфсбургом» и намерен подписать хорватского полузащитника уже в январе. Брекало, в свою очередь, также заинтересован в переходе.

«Удинезе» также интересуется полузащитником, поскольку ищет замену травмированному Жерару Деулофеу.

Сообщается, что «Наполи» для подписания хорвата необходимо освободить место в заявке. Клуб рассматривает вариант с приобретением полузащитника с последующей арендой до конца сезона.

Контракт Брекало с «Вольфсбургом» действует до лета 2023 года. Со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.

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4 комментария

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Ketanest
Не командный игрок, жуткий эгоист. Слава богу, что уходит. Даже земляк Нико Ковач не хочет видеть его на поле
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Slava Wob
Ответ Amalfitano
Странный этот Брекало. Отыграл отличный сезон в стане волков и ушел в аренду в Торино. Так ладно если бы аренда с правом выкупа. Так нет же. Вернулся в Германию.
У Торино было право выкупа,но они отказались.Он действительно странный.Воде бы игрок талантливый,но его портит эгоизм-не играет на команду,а только на свою личную статистику,и часто портит моменты.Поэтому в Вольфсбурге он не играет и хотят избавится от такого персонажа.
+1
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+1
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glagazza
Это исторический трансфер, своего рода революция: приобретение полузащитника с последующей арендой до конца сезона!
0
0
0
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Amalfitano
Странный этот Брекало. Отыграл отличный сезон в стане волков и ушел в аренду в Торино. Так ладно если бы аренда с правом выкупа. Так нет же. Вернулся в Германию.
+3
0
+3
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