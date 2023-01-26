«Наполи» и «Удинезе» интересуются хавбеком «Вольфсбурга» Брекало

«Наполи» и « » интересуются .

По данным журналиста Джанлуки ди Марцио, « » начал переговоры с « » и намерен подписать хорватского полузащитника уже в январе. Брекало, в свою очередь, также заинтересован в переходе.

«Удинезе» также интересуется полузащитником, поскольку ищет замену травмированному Жерару Деулофеу.

Сообщается, что «Наполи» для подписания хорвата необходимо освободить место в заявке. Клуб рассматривает вариант с приобретением полузащитника с последующей арендой до конца сезона.

Контракт Брекало с «Вольфсбургом» действует до лета 2023 года. Со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.