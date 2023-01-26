«Наполи» и «Удинезе» интересуются хавбеком «Вольфсбурга» Брекало
«Наполи» и «Удинезе» интересуются Йосипом Брекало.
По данным журналиста Джанлуки ди Марцио, «Наполи» начал переговоры с «Вольфсбургом» и намерен подписать хорватского полузащитника уже в январе. Брекало, в свою очередь, также заинтересован в переходе.
«Удинезе» также интересуется полузащитником, поскольку ищет замену травмированному Жерару Деулофеу.
Сообщается, что «Наполи» для подписания хорвата необходимо освободить место в заявке. Клуб рассматривает вариант с приобретением полузащитника с последующей арендой до конца сезона.
Контракт Брекало с «Вольфсбургом» действует до лета 2023 года. Со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.
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