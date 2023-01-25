«У него нет шеи, мы не можем прицепить петличку». Телеведущий высмеял тренера «Гойяс» Феррейру за лишний вес в прямом эфире

Теги Гойяс высшая лига Бразилия телевидение Атлетико Гойяньенсе чемпионат Гойяно Гуто Феррейра дискриминация Футбол

Журналисты TBC высмеяли тренера «Гойяс» Гуто Феррейру за лишний вес.

«Ребята, у нас есть микрофон-петличка. Мы не можем его прицепить на него. Взгляните, у него нет шеи. Так что нужно позаботиться об этом», – сказал журналист Лукас Ногейра в телеэфире во время трансляции матча чемпионата Гойяно против «Атлетико Гойяньенсе».

Другие ведущие эфира посмеялись над этими репликами. Один из ведущих, Жан Лопес, предположил, что Гуто «ест слишком много памоньи (бразильское блюдо из сладкой кукурузы – прим. Sports.ru)».

В клубе отреагировали на ситуацию, выступив с заявлением.

«Недопустимо, чтобы в 2023 году происходили подобные случаи, когда люди одобряют и высмеивают оскорбления по поводу чужой внешности», – говорится в заявлении «Гойяс».

Позже Лукас Ногейра публично принес извинения за реплики в телеэфире.

«Приношу извинения болельщикам, совету директоров «Гойяс» и особенно тренеру Гуто Феррейре. Я знаю, что был неправ. Я сделал комментарий, который прозвучал предвзято, но прямо сейчас я здесь, чтобы извиниться перед всеми вами. Этого больше не повторится», – сказал журналист.

Сам Гуто Феррейра также прокомментировал инцидент.

«Отношение команды в лице Лукаса было достойным сожаления и опасным. Для меня его шутка не стала проблемой. У меня есть голова на плечах. Но ему стоит быть ответственным за свои слова.

TBC смотрят очень многие люди в штате и в Бразилии. В том числе дети, которые находят это забавным, а затем создают такие же ситуации, которые выливаются в травлю. Я способен это перенести, а если это будет ребенок? Все знают, к чему приводят издевательства», – сказал тренер «Гойяс».

 

11 комментариев

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Exterior
https://www.atribuna.com.br/storage/Esportes/Santos_FC/img3991855210984.webp

Ловите фото)))
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Антон Фалафель
Обидели бодипозитивного коача😐
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Demyan Grachev
А можно фото Гуты?, друг диетолог просит
0
-2
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last_guard
Реакция тренера достойна уважения.
+7
0
+7
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Кино Музыка
Не понимаю блюд из бобов и кукурузы.
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Мельников Михаил
Сам тренер все правильно сказал.
Излишний вой на тему таких подтруниваний ни к чему. Но и в состоянии нормы такие шуточки выводить не стоит.
+9
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inf
Тренер очень адекватно высказался.
+9
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Masynchin
И правильно, нечего вести нездоровый образ жизни
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-7
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Birdman NBA
Ответ Александр Шоколад
«У меня есть голова на плечах» 😐
Но не на шее 😉
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-3
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Александр Шоколад
«У меня есть голова на плечах» 😐
+40
0
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Захотелось кукурузы теперь.
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