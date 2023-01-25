«У него нет шеи, мы не можем прицепить петличку». Телеведущий высмеял тренера «Гойяс» Феррейру за лишний вес в прямом эфире

Журналисты TBC высмеяли тренера «Гойяс» Гуто Феррейру за лишний вес.

«Ребята, у нас есть микрофон-петличка. Мы не можем его прицепить на него. Взгляните, у него нет шеи. Так что нужно позаботиться об этом», – сказал журналист Лукас Ногейра в телеэфире во время трансляции матча чемпионата Гойяно против « ».

Другие ведущие эфира посмеялись над этими репликами. Один из ведущих, Жан Лопес, предположил, что Гуто «ест слишком много памоньи (бразильское блюдо из сладкой кукурузы – прим. Sports.ru)».

В клубе отреагировали на ситуацию, выступив с заявлением.

«Недопустимо, чтобы в 2023 году происходили подобные случаи, когда люди одобряют и высмеивают оскорбления по поводу чужой внешности», – говорится в заявлении «Гойяс».

Позже Лукас Ногейра публично принес извинения за реплики в телеэфире.

«Приношу извинения болельщикам, совету директоров «Гойяс» и особенно тренеру Гуто Феррейре. Я знаю, что был неправ. Я сделал комментарий, который прозвучал предвзято, но прямо сейчас я здесь, чтобы извиниться перед всеми вами. Этого больше не повторится», – сказал журналист.

Сам Гуто Феррейра также прокомментировал инцидент.

«Отношение команды в лице Лукаса было достойным сожаления и опасным. Для меня его шутка не стала проблемой. У меня есть голова на плечах. Но ему стоит быть ответственным за свои слова.

TBC смотрят очень многие люди в штате и в Бразилии. В том числе дети, которые находят это забавным, а затем создают такие же ситуации, которые выливаются в травлю. Я способен это перенести, а если это будет ребенок? Все знают, к чему приводят издевательства», – сказал тренер « ».