Киммих об 1:1 с «Лейпцигом»: «Бавария» бы победила, если бы не моя ошибка»
Йозуа Киммих оценил ничью «Баварии» с «РБ Лейпциг» (1:1) в матче Бундеслиги.
«В целом игра была равной. В первом тайме у нас было не так много моментов, но мы мало что позволяли сопернику и заслуженно открыли счет. И мы бы победили, если бы не моя ошибка. А так, мы владели мячом не лучшим образом и действовали немного сумбурно.
В целом ничья – нормальный результат, мы взяли одно очко. Теперь нужно начинать новую победную серию», – сказал хавбек «Баварии».
Всё таки игрок высочайшего класса, и много игр для Баварии вытаскивал на зубах.. Скорей всего тут дело в чем то другом.. Возможно капитанская повязка была недостаточно радужной.. Или накануне в инсте пост с критикой Катара разместил слишком маленький, без души.. В общем, Йозуа есть куда ещё работать..
Ауф