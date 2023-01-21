Киммих об 1:1 с «Лейпцигом»: «Бавария» бы победила, если бы не моя ошибка»

оценил ничью «Баварии» с « » (1:1) в матче Бундеслиги.

«В целом игра была равной. В первом тайме у нас было не так много моментов, но мы мало что позволяли сопернику и заслуженно открыли счет. И мы бы победили, если бы не моя ошибка. А так, мы владели мячом не лучшим образом и действовали немного сумбурно.

В целом ничья – нормальный результат, мы взяли одно очко. Теперь нужно начинать новую победную серию», – сказал хавбек «Баварии».