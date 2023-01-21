Киммих об 1:1 с «Лейпцигом»: «Бавария» бы победила, если бы не моя ошибка»

Теги Бавария бундеслига Германия РБ Лейпциг Йозуа Киммих Футбол

Йозуа Киммих оценил ничью «Баварии» с «РБ Лейпциг» (1:1) в матче Бундеслиги.

«В целом игра была равной. В первом тайме у нас было не так много моментов, но мы мало что позволяли сопернику и заслуженно открыли счет. И мы бы победили, если бы не моя ошибка. А так, мы владели мячом не лучшим образом и действовали немного сумбурно.

В целом ничья – нормальный результат, мы взяли одно очко. Теперь нужно начинать новую победную серию», – сказал хавбек «Баварии».

5 комментариев

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petro42z
Ошибки случаются со всеми, ничего страшного.
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Барсик Юрана
И этого бездаря ещё когда-то с Серджи Роберто сравнивали 😂😂
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-4
-4
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dr. cage
Напрасно Киммих корит себя..
Всё таки игрок высочайшего класса, и много игр для Баварии вытаскивал на зубах.. Скорей всего тут дело в чем то другом.. Возможно капитанская повязка была недостаточно радужной.. Или накануне в инсте пост с критикой Катара разместил слишком маленький, без души.. В общем, Йозуа есть куда ещё работать..
+2
-4
-2
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Niko [Ars]
Без тебя, брат, бавария победила бы в этой игре, но проиграла в десятках других матчей.
Ауф
+14
-1
+13
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Дмитрий Жиманов
Слабое звено в команде, пора избавляться
+2
-6
-4
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