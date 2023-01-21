Чернышов о Сербии: «В России вечерами не было защищенности на улице, а тут – есть. В Суботице можно не закрывать двери – не ограбят»

Теги премьер-лига Россия высшая лига Сербия Андрей Чернышов Раднички Ниш Футбол

Андрей Чернышов рассказал об условиях проживания в Сербии.

До ответа про Сербию Чернышов в рамках интервью также высказался о Саудовской Аравии: «Подошел охранник с крепкими бородатыми ребятами – исламская полиция следит за нравами. Думали, я пропускаю молитву, а это серьезное нарушение».

– В православной Европе поспокойнее будет?

– Конечно, особенно в Сербии русских очень уважают. В этом плане намного спокойнее и комфортнее.

Я же в Суботице прожил около 2,5 лет. Когда приезжал в Россию, вечерами не было уверенности и защищенности на улице, а тут – есть.

В той же Суботице можно было не закрывать двери – тебя не ограбят, не было в мое время такого.

Аналогичная обстановка была и в Нови Саде. Посмотрим на то, как дела обстоят в Белграде, – сказал тренер, недавно возглавивший сербский клуб «Раднички».

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9 комментариев

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Добрый Ретроград
СССР либероиды - демократизаторы развалили и все закрылись за стальными дверями и на улицу ночью не выйдешь.
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Sevuska
Ответ Romeo Yankovich
Всё хорошо: жизнь бьёт ключом, население жизнью довольно, проблемы нет, а когда появляются, то решаются, власти заботятся о народе.
Во . Хороший ответ . Значит и в сердце исторической Руси скоро забьёт она ключом 🤫
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Iuasamotu
Вроде бы одна православная вера, а какая разница в менталитете.
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ральф шумахер
Неспроста в России, в каждой квартире, где хоть что то можно взять - железная дверь, а в богатых домах километровые заборы.
Прям как у африканских собратов.
Поднял один деятель страну из клятых 90-х
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Romeo Yankovich
Ответ Sevuska
А как там в самом сердце исторической Сербии - в Косово !?
Всё хорошо: жизнь бьёт ключом, население жизнью довольно, проблемы нет, а когда появляются, то решаются, власти заботятся о народе.
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Romeo Yankovich
Вот что значит пойти другим путём, а не с братишкой дурачком. Показательный пример для других "братушек". Видимо боится братан остаться одинёшеньким, да силой удерживает Юго восточного, из-за этого, братика, навязывая ему подворотние ценности и понятия. Сложно жить старейшему братухе в мире, где родственники выросли и решили развиваться дальше, а не любоваться им, когда он у слабых отбирает конфету.
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samarskij-kuzmich
Ответ Sevuska
А как там в самом сердце исторической Сербии - в Косово !?
А это чернышовых не волнует. У него более глобальные проблемы. Всё же описано. В публикации. А Вам плюс.
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samarskij-kuzmich
Чернышов молился по мусульманскому канону и за пропуск молитвы чуть было не наказали его?? Или с Чернышлвыс что-то не так, илиис тем, кто брал интервью, или с тем, кто записывал, или с тем, кто размещал. Но что-то тут не так.
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Sevuska
А как там в самом сердце исторической Сербии - в Косово !?
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