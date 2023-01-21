Чернышов о Сербии: «В России вечерами не было защищенности на улице, а тут – есть. В Суботице можно не закрывать двери – не ограбят»
Андрей Чернышов рассказал об условиях проживания в Сербии.
До ответа про Сербию Чернышов в рамках интервью также высказался о Саудовской Аравии: «Подошел охранник с крепкими бородатыми ребятами – исламская полиция следит за нравами. Думали, я пропускаю молитву, а это серьезное нарушение».
– В православной Европе поспокойнее будет?
– Конечно, особенно в Сербии русских очень уважают. В этом плане намного спокойнее и комфортнее.
Я же в Суботице прожил около 2,5 лет. Когда приезжал в Россию, вечерами не было уверенности и защищенности на улице, а тут – есть.
В той же Суботице можно было не закрывать двери – тебя не ограбят, не было в мое время такого.
Аналогичная обстановка была и в Нови Саде. Посмотрим на то, как дела обстоят в Белграде, – сказал тренер, недавно возглавивший сербский клуб «Раднички».
Прям как у африканских собратов.
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