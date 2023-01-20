Шупо-Мотинг забил 11 голов в 10 последних матчах за «Баварию»

Теги Бавария бундеслига Германия Эрик-Максим Шупо-Мотинг РБ Лейпциг Футбол

Эрик-Максим Шупо-Мотинг продолжает забивать за «Баварию» после ЧМ-2022.

33-летний нападающий открыл счет в матче 16-го тура Бундеслиги против «Лейпцига» (1:0, перерыв). Футболист отличился на 37-й минуте.

В общей сложности Шупо-Мотинг забил 11 голов в 10 последних матчах за мюнхенский клуб. В рамках чемпионата Германии на счету нападающего 7 голов в 10 играх.

Подробную статистику камерунского форварда можно изучить здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Лейпциг» – «Бавария».

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6 комментариев

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BeastI666I
да-да золотой мяч Левандовскому... где хейтеры Месси?! В этом первенстве водокачки даже Дзюба бы забивал.
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Okaka
можно Барсе толкнуть за пару рычагов
+4
-2
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Штефан Эффенберг
Кейна можно будет в кубке Германии выпускать, чтобы форму не растерял
+13
0
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GuruFutbola
Брейтвейт и люк де йонг на двоих бы 70 голов в пивоферме положили бы
+1
-4
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Кирилл Голивец
Боюсь, что в Баварии и Писарский стал бы лучшим бомбардиром Бундеслиги или Каштанов.

Таких нападов делает полузащита и система.
0
-4
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trav
Карстен Янкер в этой Баварии и плюшевой Бундеслиге забивал бы 70 мячей
+6
-4
+2
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