Шупо-Мотинг забил 11 голов в 10 последних матчах за «Баварию»

продолжает забивать за «Баварию» после ЧМ-2022.

33-летний нападающий открыл счет в матче 16-го тура Бундеслиги против « » (1:0, перерыв). Футболист отличился на 37-й минуте.

В общей сложности Шупо-Мотинг забил 11 голов в 10 последних матчах за мюнхенский клуб. В рамках чемпионата Германии на счету нападающего 7 голов в 10 играх.

Подробную статистику камерунского форварда можно изучить здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Лейпциг» – «Бавария».