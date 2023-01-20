Шкриньяр сообщил «Интеру», что пока не хочет продлевать контракт. Он может уйти бесплатно летом

пока отказывается от продления контракта с « ».

Срок нынешнего соглашения 27-летнего защитника с клубом рассчитан до лета 2023 года.

По данным Sky Sport Italia, на данный момент футболист решил не продлевать контракт с «Интером» – через своего агента Роберто Систичи он сообщил клубу об этом. Шкриньяр взял время на размышление – он оценит, какие варианты продолжения карьеры у него есть. Если Милан передумает, «Интер» готов продлить соглашение с ним.

Отмечается, что Шкриньяр пока не ответил «Интеру» окончательным отказом.

Перед финалом Суперкубка Италии между «Миланом» и «Интером» (0:3) гендиректор «нерадзурри» сказал о контракте Шкриньяра следующее: «Мы не спешим, давайте оставим его в покое. Он должен спокойно принять решение. Это очень серьезный профессионал, и мы испытываем искренний оптимизм, потому что знаем, что за человек Шкриньяр».

Ранее сообщалось, что итальянцы предлагают защитнику зарплату 6,5 млн евро в год, а игрок хочет получать 8 млн. «Интер» не готов столько платить.

Словак играет за «Интер» с 2017 года. В этом сезоне на его счету 26 матчей в составе команды. Его статистику можно изучить здесь.