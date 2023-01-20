Шкриньяр сообщил «Интеру», что пока не хочет продлевать контракт. Он может уйти бесплатно летом

Теги Интер серия А Италия возможные трансферы Беппе Маротта Милан Шкриньяр Футбол

Милан Шкриньяр пока отказывается от продления контракта с «Интером».

Срок нынешнего соглашения 27-летнего защитника с клубом рассчитан до лета 2023 года.

По данным Sky Sport Italia, на данный момент футболист решил не продлевать контракт с «Интером» – через своего агента Роберто Систичи он сообщил клубу об этом. Шкриньяр взял время на размышление – он оценит, какие варианты продолжения карьеры у него есть. Если Милан передумает, «Интер» готов продлить соглашение с ним.

Отмечается, что Шкриньяр пока не ответил «Интеру» окончательным отказом.

Перед финалом Суперкубка Италии между «Миланом» и «Интером» (0:3) гендиректор «нерадзурри» Беппе Маротта сказал о контракте Шкриньяра следующее: «Мы не спешим, давайте оставим его в покое. Он должен спокойно принять решение. Это очень серьезный профессионал, и мы испытываем искренний оптимизм, потому что знаем, что за человек Шкриньяр».

Ранее сообщалось, что итальянцы предлагают защитнику зарплату 6,5 млн евро в год, а игрок хочет получать 8 млн. «Интер» не готов столько платить.

Словак играет за «Интер» с 2017 года. В этом сезоне на его счету 26 матчей в составе команды. Его статистику можно изучить здесь.

19 комментариев

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Камал Абдурахманов
Думаю если не подпишет надо, посадить в дубль, х##е качать, терпеть капризы, пришёл в Интер будучи никем сидел на лавке. В тебя поверили, тебя прокачали, дали сука повязку капитанскую. А он думает, ладно нет проблем уходи как человек, поступай так же как и с тобой поступают.хочешь перейти иди, но дай клубу получить своё, Икардитт каким не был бы, и тот взял нужный контракт и уехал…
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San Lorenso
Ответ Дмитрий
Кто матчи Интера смотрит, тот не будет расстраиваться. Шкриньяр любитель опоздать, проспать, не догнать.
Кто смотрит матчи Интера, тот не напишет такую ересь.
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D-oh!
Ответ Дмитрий
Кто матчи Интера смотрит, тот не будет расстраиваться. Шкриньяр любитель опоздать, проспать, не догнать.
Во-во, парень уже не тот, что был пару лет назад
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Direct free kick
Минус ходячий автогол для второго миланского
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cifrovoy555@icloud.com
Вот не умел Маротта никогда продавать, в Ювентусе такая же фигня была
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Дмитрий
Кто матчи Интера смотрит, тот не будет расстраиваться. Шкриньяр любитель опоздать, проспать, не догнать.
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tolstiy
Ответ Арсений Элин
За ним давно охотятся ПСЖ например...надо пробовать переходить,пока в рассвете сил...
А смысл? Туда и 33+ можно успеть.... Сейчас или остаться в интере,а если уходить то в 2а клуба испании или в топ англии....
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Dexter Dallas
Сколько там псж 60 млн в прошлом году предлагал?
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tolstiy
Ш миллионов могут многие положить. Жаль если уйдёт, тем более бесплатно... А если в псж то ещё и дно...
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Классный руководитель
Челси или Ньюкасл заберет!
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JealousNobody
Пускай валит
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Mividaloca
Да пускай валит. В футболе незаменимых нет .
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madrilenos
Все понятно. Перейдёт в ПСЖ 99%.
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Джейме Ланнистер
Слейте лакаку и дайте его ЗП ему.
Этому предателю после его выходок, все равно дали 2 раза больше ЗП чем Шкрину.
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Арсений Элин
За ним давно охотятся ПСЖ например...надо пробовать переходить,пока в рассвете сил...
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Зелёный гопник
Ну теперь его закидают баблом😁
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ZamoRano
В Реал можно попробовать.
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moldfan
Ответ Дмитрий Яруллин
Челси засуетились )
Думаю в этот раз, не только Челси. Шкриньяр усилит большинство топ клубов в Европе.
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Дмитрий Яруллин
Челси засуетились )
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