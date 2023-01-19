«Аталанта» забила 13 голов за две игры. У нее 17 мячей в 2023-м – больше всех в топ-5 лиг
«Аталанта» добилась крупных побед в двух матчах подряд – в Серии А и Кубке Италии.
Сегодня команда Джан Пьеро Гасперини разгромила «Специю» (5:2) в 1/8 финала Кубка. 15 января она со счетом 8:2 обыграла «Салернитану» в чемпионате.
Всего у бергамасков 17 голов во всех турнирах в 2023 году – больше всех в топ-5 лиг Европы.
В следующем матче «Аталанта» выступит в гостях у «Ювентуса» в рамках 19-го тура Серии А. Матч назначен на 22 января.
- Дата проведения
- 19 января, 17.00, «Адзурри д′Италия»
- Голы:
- 1:0 – 10 Лукман, 2:0 – 12 Лукман, 2:1 – 14 Экдаль, 3:1 – 26 Хатебур, 3:2 – 38 Верде, 4:2 – 72 Хейлунд, 5:2 – 90, автогол Ампаду.
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Аталанта –
Муссо, Хатебур (Дзортеа, 64), Паломино, Джимшити, Скальвини (Толои, 56), Мэле, Копмейнерс, Эдерсон (де Рон, 46), Сапата (Хейлунд, 63), Бога (Муриэль, 63), Лукман.
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Специя –
Зовко, Хольм (Феррер, 61), Николау (Кальдара, 61), Христов (Амьян, 73), Кивер, Браганса Моутинью, Экдаль (Ампаду, 61), Коваленко (Мальдини, 73), Эспозито, Верде, Нзола.
Количество игр, в которых Аталанта забивала минимум пять мячей в Серии А при Гасперини - 20