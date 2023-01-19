«Аталанта» забила 13 голов за две игры. У нее 17 мячей в 2023-м – больше всех в топ-5 лиг

Теги Аталанта серия А Италия Кубок Италии Джан Пьеро Гасперини Специя Салернитана Футбол

«Аталанта» добилась крупных побед в двух матчах подряд – в Серии А и Кубке Италии.

Сегодня команда Джан Пьеро Гасперини разгромила «Специю» (5:2) в 1/8 финала Кубка. 15 января она со счетом 8:2 обыграла «Салернитану» в чемпионате.

Всего у бергамасков 17 голов во всех турнирах в 2023 году – больше всех в топ-5 лиг Европы.

В следующем матче «Аталанта» выступит в гостях у «Ювентуса» в рамках 19-го тура Серии А. Матч назначен на 22 января.

Аталанта – Специя 5:2 (3:2, 2:0)
Дата проведения
19 января, 17.00, «Адзурри д′Италия»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 10 Лукман, 2:0 – 12 Лукман, 2:1 – 14 Экдаль, 3:1 – 26 Хатебур, 3:2 – 38 Верде, 4:2 – 72 Хейлунд, 5:2 – 90, автогол Ампаду.
АталантаМуссо, Хатебур (Дзортеа, 64), Паломино, Джимшити, Скальвини (Толои, 56), Мэле, Копмейнерс, Эдерсон (де Рон, 46), Сапата (Хейлунд, 63), Бога (Муриэль, 63), Лукман.
СпецияЗовко, Хольм (Феррер, 61), Николау (Кальдара, 61), Христов (Амьян, 73), Кивер, Браганса Моутинью, Экдаль (Ампаду, 61), Коваленко (Мальдини, 73), Эспозито, Верде, Нзола.
Предупреждения:
Эдерсон (5), Христов (66), Ампаду (88).

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8 комментариев

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Shuller18
Ответ пей
Гасперини личность мягко говоря противоречивая с комплексом недостатков, но он изменил статус и менталитет клуба, как бы к нему не относились дед заслужил признания за свою работу в Аталанте.
Да в том-то и дело. Из унылого середняка сделал одну из самых ярких команд Европы и стабильного участника еврокубков, в том числе ЛЧ. Заслужил определенное доверие к своим действиям и решениям.
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Ответ Shuller18
Но многие тут считают Гасперини дедом в маразме. Потому что Леше Миранчуку не давал играть...
Гасперини личность мягко говоря противоречивая с комплексом недостатков, но он изменил статус и менталитет клуба, как бы к нему не относились дед заслужил признания за свою работу в Аталанте.
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Dr.Hapot
Хейлунд вундеркинд какой то
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Shuller18
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Количество игр, в которых Аталанта забивала минимум пять мячей в Серии А за всю историю до Гасперини - 18 Количество игр, в которых Аталанта забивала минимум пять мячей в Серии А при Гасперини - 20
Но многие тут считают Гасперини дедом в маразме. Потому что Леше Миранчуку не давал играть...
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уркунде
Хойлун чуть перекладину и штангу сразу не сломал и потом ещё Ампаду вдобавок 🐱
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пей
Количество игр, в которых Аталанта забивала минимум пять мячей в Серии А за всю историю до Гасперини - 18

Количество игр, в которых Аталанта забивала минимум пять мячей в Серии А при Гасперини - 20
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Голубая Эскадра
Возвращение той самой безбашенной Аталанты что ли… И это на радость всем болельщикам сериала и футбола
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Юрий Миньков
Что не матч, праздник для фанатов футбола
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