«Аталанта» забила 13 голов за две игры. У нее 17 мячей в 2023-м – больше всех в топ-5 лиг

« » добилась крупных побед в двух матчах подряд – в Серии А и Кубке Италии.

Сегодня команда разгромила «Специю» (5:2) в 1/8 финала Кубка. 15 января она со счетом 8:2 обыграла «Салернитану» в чемпионате.

Всего у бергамасков 17 голов во всех турнирах в 2023 году – больше всех в топ-5 лиг Европы.

В следующем матче «Аталанта» выступит в гостях у «Ювентуса» в рамках 19-го тура Серии А. Матч назначен на 22 января.