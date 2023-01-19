Кавани – первый после Гедеша игрок «Валенсии» с дублем в матче Кубка Испании

Форвард «Валенсии» забил два гола в матче 1/8 финала Кубка Испании с «Хихоном» (4:0).

35-летний уругваец стал первым за два с лишним года игроком левантийцев, сделавшим дубль в турнире.

В декабре 2020-го (ныне хавбек « ») дважды поразил ворота «Террассы» (4:2 доп. вр.) в матче первого раунда.

Всего в 11 играх текущего сезона на счету Кавани 7 мячей и 1 ассист. Подробнее его статистика – здесь.