Кавани – первый после Гедеша игрок «Валенсии» с дублем в матче Кубка Испании
Форвард «Валенсии» Эдинсон Кавани забил два гола в матче 1/8 финала Кубка Испании с «Хихоном» (4:0).
35-летний уругваец стал первым за два с лишним года игроком левантийцев, сделавшим дубль в турнире.
В декабре 2020-го Гонсалу Гедеш (ныне хавбек «Вулверхэмптона») дважды поразил ворота «Террассы» (4:2 доп. вр.) в матче первого раунда.
Всего в 11 играх текущего сезона на счету Кавани 7 мячей и 1 ассист. Подробнее его статистика – здесь.
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