Жена Зобнина о первой встрече с ним: «Смазливенький был парнишка. Когда он цветы подарил, поняла, что есть серьезные намерения»

Теги Спартак премьер-лига Россия светская хроника Роман Зобнин девушки и спорт Матч ТВ Футбол

Жена Романа Зобнина рассказала о первой встрече с будущим супругом.

«Я пошла на футбол в Тольятти, после чего Рома увидел меня и написал в социальной сети. Позвал меня встретиться. Его все в городе знали, я тоже его видела.

Он симпатичный мальчик, сейчас повзрослел. Смазливенький был парнишка. Думала, какие у него могут быть серьезные намерения, но поняла, что они есть, когда он мне цветы подарил», – сказала Рамина Зобнина.

24 комментария

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Ikram
Ответ Peter Parker
Вспомнилось. В ранние студенческие годы подрабатывал в цветочном, прям мастером не стал, но кое-что умел. И вот всегда испытывал неловкость, когда просили завернуть одну розу в пленку. Лично мне казалось, что слишком уж пошло и куцо смотрится. Хотя бы три хризантемы с атласной лентой и то хоть как-то создавали лучшее впечатление на мой взгляд.
Три хризонтемы и одна роза это одно и то же😅😅😅
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Игореха Веселов
Чем больше цветов подаришь, тем намерения серьезнее! Но лучше всего, конечно, деньгами!
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Peter Parker
Ответ nb8dwryv56
Роза - это просто знак внимания! 3 «постоянных» девушки (по 4 года вместе), с работы идёшь, хоп, розочку подарил. Сейчас жене и дочке также делаю. Чтобы увидеть улыбку, дорого тебе человека, необязательно заваливать цветами. Либо Вы в девушках не разбираетесь, либо студенческие годы только закончились. Ещё хуже если Вы рутинный муж
Я не говорю за всех, я специально сделал оговорки) искренне рад за вас и вашу семью.
Виноват. Оговорка была ниже, но в любом случае, написана раньше вашего комментария.
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nb8dwryv56
Ответ Peter Parker
Вспомнилось. В ранние студенческие годы подрабатывал в цветочном, прям мастером не стал, но кое-что умел. И вот всегда испытывал неловкость, когда просили завернуть одну розу в пленку. Лично мне казалось, что слишком уж пошло и куцо смотрится. Хотя бы три хризантемы с атласной лентой и то хоть как-то создавали лучшее впечатление на мой взгляд.
Роза - это просто знак внимания! 3 «постоянных» девушки (по 4 года вместе), с работы идёшь, хоп, розочку подарил. Сейчас жене и дочке также делаю. Чтобы увидеть улыбку, дорого тебе человека, необязательно заваливать цветами.
Либо Вы в девушках не разбираетесь, либо студенческие годы только закончились.
Ещё хуже если Вы рутинный муж
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Леван Мкртчян
Ответ Дядя ТУРА
На Терешкова
Не было такого на церемонии роз в шоу "Холостяк" . Я загуглил)
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Spaten
Вот как с вами , гусарами, откровенничать?)))
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Леван Мкртчян
Ответ Усатый КозлоБык ©
Ахахаха на леванчика в лаковых туфельках и с пробором и сверху гель 😂😂😂🫶🏻
Оооо, аж ностальгия взяла. Меня Леванчиком только бабушка называла, а вот с лаковыми туфлями и гелем -- совсем мимо)
А у козлов-быков никогда не было бабушки, чтобы ...нууу...там...с чувством юмора помочь или добрее научить быть?)
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Леван Мкртчян
Ответ Peter Parker
Не скажу на кого похожи, но у многих был взгляд, типа вот это я красавчик, за такое точно дадут. Примерно с таким же видом покупали и 100 роз, кстати. А вот скажем, составные букеты или вообще другие цветы покупали с большим участием и вовлеченностью. Тем более, что роза и вянет относительно быстро.
Я понял вас)
Психология ,конечно, бывает забавная у людей.

На самом деле это был шутливый вопрос ) , говоря о Тимати и Криде я имел в виду , что это два персонажа из шоу "Холостяк" , в котором была ’церемония роз’ , когда эти холостяки вручали по одной розе девушкам, прошедшим в следующий этап реалити.
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samarskij-kuzmich
Просто пришла на футбол и Зобнин её заметил, потому, что был симпатичным мальчишкой. Логика уровень жести. А ещё - Зобнин по прежнему молод, то есть также мальчишка, но симпатичным по мнению его жены он не является, а именно "был". Это до чего же она его довела??
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Усатый КозлоБык ©
Ответ Леван Мкртчян
Покупатели одной розы были похожи на Крида или Тимати?
Ахахаха на леванчика в лаковых туфельках и с пробором и сверху гель 😂😂😂🫶🏻
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Усатый КозлоБык ©
Все бабы одинаковые: цветы да подарки!
А ко мне фиг поход найдёшь!

Как-то сказала мне одна моя подруга )))
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Peter Parker
Ответ Peter Parker
А это кто это?
Комментаторы не оценили цитаты из фильма и насыпали минусов) бывает)
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Peter Parker
Ответ Леван Мкртчян
Покупатели одной розы были похожи на Крида или Тимати?
Не скажу на кого похожи, но у многих был взгляд, типа вот это я красавчик, за такое точно дадут. Примерно с таким же видом покупали и 100 роз, кстати. А вот скажем, составные букеты или вообще другие цветы покупали с большим участием и вовлеченностью.

Тем более, что роза и вянет относительно быстро.
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balander09
Аа, ну значит когда цветы дарят намерения серьезные)
Может что-то ещё в комплекте шло?)
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Бременер
Ответ T622222
Сказала как Салтыкова в Брате )
Прешь её? )
+3
-2
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Дядя ТУРА
Ответ Леван Мкртчян
Покупатели одной розы были похожи на Крида или Тимати?
На Терешкова
+1
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olander
Если даришь цветы, намерения вполне определенные, это понятно
+1
-2
-1
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crazy_elky
«Ну если цветы подарил, то хочет трех детей значит» - подумала будущая жена Романа
+2
-1
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Леван Мкртчян
Ответ Peter Parker
Вспомнилось. В ранние студенческие годы подрабатывал в цветочном, прям мастером не стал, но кое-что умел. И вот всегда испытывал неловкость, когда просили завернуть одну розу в пленку. Лично мне казалось, что слишком уж пошло и куцо смотрится. Хотя бы три хризантемы с атласной лентой и то хоть как-то создавали лучшее впечатление на мой взгляд.
Покупатели одной розы были похожи на Крида или Тимати?
+3
-5
-2
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Peter Parker
Ответ T622222
Сказала как Салтыкова в Брате )
А это кто это?
+5
-4
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Честный контроль
На спортсе ввели новый эпикфейл "Жена Зобнина".
Подарил цветы и сразу поняла что серьезные намерения (пресс служба ФКСМ)
Жена Погребняка написала в свое время более правдиво - подарил Майбах и я сразу поняла, что намерения серьезные.
+8
-2
+6
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T622222
Сказала как Салтыкова в Брате )
+4
-3
+1
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Peter Parker
Вспомнилось. В ранние студенческие годы подрабатывал в цветочном, прям мастером не стал, но кое-что умел. И вот всегда испытывал неловкость, когда просили завернуть одну розу в пленку. Лично мне казалось, что слишком уж пошло и куцо смотрится. Хотя бы три хризантемы с атласной лентой и то хоть как-то создавали лучшее впечатление на мой взгляд.
+20
-3
+17
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Пирс Морган
"Я живу, как карта ляжет, ты живешь, как Ванда скажет"
+3
-3
0
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