Жена Зобнина о первой встрече с ним: «Смазливенький был парнишка. Когда он цветы подарил, поняла, что есть серьезные намерения»
Жена Романа Зобнина рассказала о первой встрече с будущим супругом.
«Я пошла на футбол в Тольятти, после чего Рома увидел меня и написал в социальной сети. Позвал меня встретиться. Его все в городе знали, я тоже его видела.
Он симпатичный мальчик, сейчас повзрослел. Смазливенький был парнишка. Думала, какие у него могут быть серьезные намерения, но поняла, что они есть, когда он мне цветы подарил», – сказала Рамина Зобнина.
Виноват. Оговорка была ниже, но в любом случае, написана раньше вашего комментария.
Либо Вы в девушках не разбираетесь, либо студенческие годы только закончились.
Ещё хуже если Вы рутинный муж
А у козлов-быков никогда не было бабушки, чтобы ...нууу...там...с чувством юмора помочь или добрее научить быть?)
Психология ,конечно, бывает забавная у людей.
На самом деле это был шутливый вопрос ) , говоря о Тимати и Криде я имел в виду , что это два персонажа из шоу "Холостяк" , в котором была ’церемония роз’ , когда эти холостяки вручали по одной розе девушкам, прошедшим в следующий этап реалити.
А ко мне фиг поход найдёшь!
Как-то сказала мне одна моя подруга )))
Тем более, что роза и вянет относительно быстро.
Может что-то ещё в комплекте шло?)
Подарил цветы и сразу поняла что серьезные намерения (пресс служба ФКСМ)
Жена Погребняка написала в свое время более правдиво - подарил Майбах и я сразу поняла, что намерения серьезные.