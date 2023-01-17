Жена Зобнина о первой встрече с ним: «Смазливенький был парнишка. Когда он цветы подарил, поняла, что есть серьезные намерения»

Жена Романа Зобнина рассказала о первой встрече с будущим супругом.

«Я пошла на футбол в Тольятти, после чего Рома увидел меня и написал в социальной сети. Позвал меня встретиться. Его все в городе знали, я тоже его видела.

Он симпатичный мальчик, сейчас повзрослел. Смазливенький был парнишка. Думала, какие у него могут быть серьезные намерения, но поняла, что они есть, когда он мне цветы подарил», – сказала Рамина Зобнина.