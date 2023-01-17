Кубок Англии. 3-й раунд. Переигровки. «Ливерпуль» сыграет с «Вулвс», «Лидс» – с «Кардиффом» в среду
«Ливерпуль» сыграет с «Вулверхэмптоном» в переигровке матча 3-го раунда Кубка Англии.
Команды, сыгравшие вничью, проводят вторые матчи.
В среду «Лидс» поборется за выход в 4-й раунд с «Кардиффом».
3-й раунд
Переигровки
- Дата проведения
- 17 января, 22.45, «Молине Стэдиум»
- Дата проведения
- 17 января, 22.45, «Джей Джей Би Стэдиум»
- Дата проведения
- 17 января, 22.45, «Либерти Стэдиум»
- Дата проведения
- 17 января, 22.45, «Кроун Граунд»
- Дата проведения
- 17 января, 22.45, «Нью Лон»
- Дата проведения
- 17 января, 23.00, «Хоторнс»
- Дата проведения
- 18 января, 22.45, «Элланд Роуд»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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