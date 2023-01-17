Кубок Англии. 3-й раунд. Переигровки. «Ливерпуль» сыграет с «Вулвс», «Лидс» – с «Кардиффом» в среду

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«Ливерпуль» сыграет с «Вулверхэмптоном» в переигровке матча 3-го раунда Кубка Англии. 

Команды, сыгравшие вничью, проводят вторые матчи.

В среду «Лидс» поборется за выход в 4-й раунд с «Кардиффом». 

Кубок Англии

3-й раунд

Переигровки

Вулверхэмптон – Ливерпуль
Дата проведения
17 января, 22.45, «Молине Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Уиган – Лутон
Дата проведения
17 января, 22.45, «Джей Джей Би Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Суонси – Бристоль Сити
Дата проведения
17 января, 22.45, «Либерти Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Аккрингтон – Борэм Вуд
Дата проведения
17 января, 22.45, «Кроун Граунд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Форест Грин – Бирмингем
Дата проведения
17 января, 22.45, «Нью Лон»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Вест Бромвич – Честерфилд
Дата проведения
17 января, 23.00, «Хоторнс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лидс – Кардифф
Дата проведения
18 января, 22.45, «Элланд Роуд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Кубка Англии

3 комментария

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Mohnatiy
Если название команды соперника не начинается на "Б", то "Ливеру" ничего не угрожает ☝🏻
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vladimir.kostrichko
Ответ Барсик Юрана
После убийства на Энфилде даже не представляю как можно морально собраться
Прям убили да???2 гола подарил Алиссон а об 3-ем голе сочинили дифирамбы....Прям тут вулкан извергся - 5 статей подряд писали про это..Что-то молчали все о беспеределе манчестер сити в прошлом сезоне АПЛ....Ох уж эти непотопляемые эксперты,в основном-это фанаты месси и Барсы,все ждут углового с 2019-ого и топят за лысого шарлатана.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Барсик Юрана
После убийства на Энфилде даже не представляю как можно морально собраться
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-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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