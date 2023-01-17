Кубок Англии. 3-й раунд. Переигровки. «Ливерпуль» сыграет с «Вулвс», «Лидс» – с «Кардиффом» в среду

« » сыграет с « » в переигровке матча 3-го раунда Кубка Англии.

Команды, сыгравшие вничью, проводят вторые матчи.

В среду « » поборется за выход в 4-й раунд с « ».

Кубок Англии

3-й раунд

Переигровки

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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