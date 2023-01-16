Вегорст о переходе в «МЮ»: «В Англии у меня незавершенные дела. Хочу забивать, нападающие живут ради голов»
Форвард Ваут Вегорст прокомментировал возвращение в АПЛ.
Нидерландец, принадлежащий «Бернли», покинул «Бешикташ» и присоединился к «Манчестер Юнайтед» на правах аренды.
«В Англии у меня есть незавершенные дела. В первый раз не все получилось так, как я хотел, и я очень хочу проявить себя, помочь команде.
Разумеется, я хочу забивать. Я нападающий, а каждый нападающий, как мне кажется, знает – мы живем ради голов. Мы работаем всю неделю ради того, чтобы на выходных забить. И именно этого я и хочу добиться.
Мы сейчас в хорошей форме. Все складывается очень хорошо в последние недели и месяцы, и я хочу просто внести свой вклад», – сказал Вегорст.
Вегорст в «МЮ» – отличное временное решение. Это чистая девятка и мощная прессинг-машина
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