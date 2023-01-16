Футболистки «Баварии» Брагстад и Хансен о тренировочных сборах в Катаре: «Сложная ситуация. Мы не уверены, что можем повлиять на это»

Футболистки «Баварии» Эмили Брагстад и Тува Хансен высказались о зимних сборах в Катаре.

– Нам, игрокам, не следовало бы так много говорить о том, куда мы ездим на тренировочный сбор, когда у нас есть спонсор, который делает это возможным. Это не то место, куда я бы поехала в отпуск. Но когда ситуация такова, мы едем сюда. Мы ведь не можем уйти и сказать, что не едем на сборы. Мы игроки. Мы будем усердно тренироваться и как следует подготовимся к началу сезона, – сказала Эмили Брагстад.

– Чувствуете ли вы, что являетесь частью спортивной индустрии?

– Мы не хотим быть частью этого. Мы действительно этого не хотим, но, возможно, это сложная ситуация для нас, игроков. Мы поставлены в затруднительное положение и не уверены, что можем что-то с этим поделать, – сказала Тува Хансен.

– Как вы думаете, может ли помочь бойкот?

– Нам, как отдельным людям, трудно что-то сделать с тем фактом, что клуб решил отправить нас в Катар на тренировочный сбор. Трудно сказать, что произошло бы, если бы вся группа игроков бойкотировала сборы, ведь мы уже бывали здесь, – отметила Брагстад.

По словам футболисток, игроки стараются представлять свой клуб «в лучшем свете» во время своего пребывания в Катаре. В четверг женская команда «Баварии» провела совместную тренировку с женской сборной Катара.

– Мы посещали школу, а также тренировались с некоторыми девочками, чтобы показать, что это возможно и для них. Мы пытаемся извлечь максимум пользы из сложившейся ситуации, если можно так выразиться, – сообщила Брагстад.

– Вы понимаете критику в свете чемпионата мира по футболу и проблемы прав человека?

– Конечно, мы понимаем, что у людей есть свое мнение по этому поводу. Но мы чувствуем, что это что-то выше нас. В некотором роде клуб все контролирует. Мы стараемся отражать ценности нашего клуба, например, встречаясь со школьниками и тренируясь с женскими командами. Покажите миру, что мы на самом деле думаем, – добавила Хансен.

Как мужская, так и женская команды «Баварии» проводят зимние тренировочные сборы в Катаре каждый год с 2011 года. С 2018 года авиакомпания Qatar Airways является спонсором клуба.