Манчестер Сити – Тоттенхэм 19.01.2022 АПЛ, прогноз на футбольный матч

Эта игра должна была состояться еще 10-го сентября в рамках 7-го тура чемпионата Англии, однако из-за смерти и похорон Елизаветы II игру пришлось отложить на неопределенный срок. Перенесенный матч состоится 19 января: и «Манчестер Сити», и «Тоттенхэм» подошли к нему не в самой лучшей форме. Проанализируем и посмотрим, у кого больше шансов забрать три очка в очной встрече.

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Манчестер Сити

Начнем с хозяев предстоящей встречи, а именно с «Манчестер Сити». Миновало 20 туров розыгрыша чемпионата Англии, а команда Пепа Гвардиолы все еще находится на втором месте и отстает от «Арсенала» на 8 очков, судорожно пытаясь его догнать. И ситуация сейчас абсолютно не в пользу «горожан»: в трех минувших турах они взяли только 4 очка из 9 возможных.

Первый звоночек прозвенел в 18-м туре против «Эвертона», когда под Новый год была зафиксирована ничья 1:1 (у команды Гвардиолы отличился Холанд). В 19-м туре отрыв от лидера удалось сократить благодаря победе над «Челси» и единственному голу, забитому Риядом Марезом. А вот в 20-м «Сити» сенсационно проиграл в манчестерском дерби «МЮ» со счётом 1:2. Грилиш открыл счет на 60-й минуте, однако Бруну Фернандеш и Рэшфорд лишили принципиального противника даже ничьи. «МЮ» за счет этой победы сократил отставание от «Сити» до одного очка (!). Даже не стоит вспоминать про то, что и из Кубка Лиги «Сити» вылетел, проиграв на днях 0:2 «Саутгемптону», который сейчас замыкает турнирную таблицу.

На фоне этой неприятной череды событий Эрлинг Холанд продолжает возглавлять гонку бомбардиров с 21 забитым мячом, опережая на шесть голов Харри Кейна, с которым ему предстоит пересечься в матче 7-го тура. Но даже он не всемогущ, и Гвардиола мог бы в следующей встрече бросить в бой Хулиана Альвареса, который месяц тому назад доказал свой высокий уровень в Катаре и взял к тому же заветный трофей. Впрочем, сейчас «Сити» волнует больше именно факт набора очков. А ведь в феврале им еще предстоит лигочемпионский бой против «Лейпцига».

Тоттенхэм

Обратимся теперь к гостям, роль которых исполняет «Тоттенхэм». Клуб Антонио Конте с начала этого года провел три встречи в АПЛ, выиграв всего одну из них. В первый день Нового года он в 18-м туре сенсационно уступил «Астон Вилле» 0:2. Через три дня он отыгрался на «Кристал Пэлас», забив четыре безответных мяча (дубль от Кейна). А вот в 20-м туре он встретился в лондонском дерби с лидирующим в чемпионате «Арсеналом», которому проиграл 0:2, пропустив оба гола в первом тайме (один автогол и вовсе на счету Уго Льориса) и не сумев отыграться во втором тайме, несмотря на огромные усилия. Сейчас команда Конте занимает 5-е место в АПЛ, отставая от «Сити» на 6 очков.

Картина безнадежна, но можно ли ее исправить, используя опыт катарских противостояний во второй половине сезона? Голкипер Уго Льорис, который объявил о завершении карьеры в сборной Франции после катарского финала, может теперь сосредоточиться исключительно на клубных соревнованиях. Хотя его автогол в игре с «Арсеналом» не делает ему чести. Возможно, чуть больше стоит дать шансов новоиспеченному аргентинскому чемпиону Кристиану Ромеро, который отыграл все 7 встреч в Катаре, а в этом сезоне в АПЛ провел 11 игр с учетом 20-го тура.

Что касается атакующей мощи, то «шпоры» ждут продолжения борьбы в бомбардирской гонке от Харри Кейна с его 15 голами. Хотя с Францией он оплошал, в целом в Катаре он смотрелся неплохо как распасовщик. Забивший «ножницами» Ришарлисон тоже доказал, что может завершать любой момент. Учтет ли это Антонио Конте? Будем надеяться, ведь ему еще готовиться к одной восьмой финала против «Милана».

Прогноз

Обратимся за подробностями к Лиге Ставок. «Манчестер Сити», несмотря на неудачу в манчестерском дерби, настроен на продолжение погони за «Арсеналом», поэтому букмекеры отдают ему преимущество, предлагая коэффициент 1.41 на победу команды Пепа Гвардиолы. Ничья оценивается здесь коэффициентом 5.2, а вот на победу Антонио Конте можно поставить с кэфом 7.2. Любая победа оценивается в три очка, но для «Тоттенхэма» возможность выигрыша позволит ему включиться в борьбу за лигочемпионские места, а «Сити» в случае победы сохранит гипотетические шансы догнать «Арсенал» (если он, конечно, тоже начнет ошибаться).

Что касается тотала, то уж точно есть смысл поставить на крупный тотал. Возможно, что в этом матче Холанд после двух туров сумеет отличиться хотя бы один раз и не дать Кейну себя догнать. Предлагаются коэффициенты на тотал больше 1.5 (кэф 1.15), больше 2 (кэф 1.2), больше 2.5 (кэф 1.48) и больше 3 (кэф 1.74). А вот тотал больше 3.5 идет уже с кэфом 2.2 против кэфа 1.65 на тотал меньше этой отметки. Все же «Тоттенхэм» вряд ли будет отсиживаться в обороне.

Если говорить об индивидуальных тоталах более конкретно, то на тотал «Сити» больше 2.5 предлагается кэф 2.14 против кэфа 1.66 меньше этой отметки. Со стороны «Тоттенхэма» лучше поставить на их тотал меньше 1.5 (коэффициент на это событие равен 1.25 против кэфа 3.7). Наиболее вероятным счетом может стать счет 2:0 в пользу «Ман Сити» (коэффициент 7.2 на этот исход). Но при этом на сухую победу «Сити» коэффициент составляет 2.5, а вот на то, что «Сити» в свой актив запишет три очка, но не запишет «сухарь», предлагается кэф 1.49.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 3.5 (кэф 2.2), победа «Манчестера Сити» не с сухим счетом (1.49)

Антонио Конте нужно поработать над игрой своих подопечных в первом тайме, чтобы не допустить повторения сценария матча с «Арсеналом». Хотя вне зависимости от успеха Конте велика вероятность, что и против «Сити» они не выстоят. Команда Пепа Гвардиолы имеет отличную возможность забить все то, что не залетало в ворота ее противников в предыдущих встречах.

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Где смотреть матч Манчестер Сити – Тоттенхэм