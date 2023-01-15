«Барселона» выиграла 2 из 4 последних класико. До прихода Хави было 4 поражения подряд
Хави выиграл второе класико во главе «Барселоны».
Каталонский клуб обыграл «Реал» (3:1) в финальном матче Суперкубка Испании.
Это вторая победа главного тренера «Барселоны» над мадридским клубом. В первый раз это случилось 21 марта 2022 года, когда «Барселона» выиграла у «Реала» (4:0) на «Сантьяго Бернабеу».
В общей сложности для Хави это было четвертое класико. На его счету также два поражения от мадридцев.
13 января 2021 года мадридцы обыграли каталонцев (2:2, 1:0 в дополнительное время) в полуфинале Суперкубка Испании.
16 октября 2022 года «Барселона» уступила «Реалу» (1:3) в матче Ла Лиги.
Стоит отметить, что до прихода Хави у каталонцев было четыре поражения подряд в класико.
Как же радует Гави!
Горит очаг??????
Ах ты маленькие лгунишка🤥
величие прёт)