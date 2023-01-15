«Барселона» выиграла 2 из 4 последних класико. До прихода Хави было 4 поражения подряд

Теги Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Суперкубок Испании Футбол

Хави выиграл второе класико во главе «Барселоны».

Каталонский клуб обыграл «Реал» (3:1) в финальном матче Суперкубка Испании.

Это вторая победа главного тренера «Барселоны» над мадридским клубом. В первый раз это случилось 21 марта 2022 года, когда «Барселона» выиграла у «Реала» (4:0) на «Сантьяго Бернабеу».

В общей сложности для Хави это было четвертое класико. На его счету также два поражения от мадридцев.

13 января 2021 года мадридцы обыграли каталонцев (2:2, 1:0 в дополнительное время) в полуфинале Суперкубка Испании.

16 октября 2022 года «Барселона» уступила «Реалу» (1:3) в матче Ла Лиги.

Стоит отметить, что до прихода Хави у каталонцев было четыре поражения подряд в класико.

65 комментариев

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ХавиГави_Паратрупер
Ответ bel01
У Хави всё ещё масса проблем, но одной проблемы у него нет точно. Никакого пиетета перед Мадридом. Как на охоту на мамонта выходят - дружно и уверенно.
Ну ещё бы, сам Хави в своё время покер из голевых делал в ЭК, так что по охоте на мамонта он большой мастер😏
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barca1899messi
Ответ Экспертное мнение
Хави и сам был хозяином Реала будучи игроком, поменяли одну букву и появился новый хозяин в лице Гави. Ждем дальше новых хозяев Зави, Дави, Рави, Бави. Лави, Ъави.
🤣🤣🤣🤣
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barca1899messi
Ответ Mairambek Jusupbekov
Отвратительная игра Реала,столько ошибок я не видел никогда.Барса была лучше во всем.фан Реала
👍👍👍👍👍 спасибо за объективность.
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Бускетс это позиция
Ответ Wasilij Petrow
Судя по текущей форме, три лучших клуба играют в ЛЕ: Арсенал, МЮ и Барса. Может ли это быть?
Хоть Наполи в ЛЧ
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barca1899messi
Ответ белошип
Глоры бчк любят пиарить своих брусков тип ПедриГавов и всяких Араух)
Брусок типа педри и Гави сажали весь твой Реал сегодня и даже не поперхнулись высрали его как будто его и не было Габи вообще взорвал ваши пуканы Так что тебе до сих пор хреново
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Strateg 7
С победой, сине-гранатовые!
Как же радует Гави!
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barca1899messi
Ответ RM
Мне тоже интересно как он его сожрал, при этом постоянные фолы и жёлтая, я конечно все понимаю, мои поздравления Барселоне, Реал был очень плох, но глоры Барсы несут ахинею, забывая что их команда в ЛЕ
А причём тут Лига Чемпионов или Лига Европы вообще-то это Суперкубок Испании что больше нечем защищаться
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barca1899messi
Ответ белошип
Аха,так сжирает что постоянно фолил на нем,по-хорошему хрусталя привоза нужно было ещё в первом тайме удалять)
Ты два раза подряд пишешь один и тот же комментарий 🤣🤣🤣🤡🤡🤡🤡Что такое ?????Слова кончились ,или буковки подзабыл?????
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barca1899messi
Ответ белошип
Аха,так съел что постоянно фолил По-хорошему привозилу хрусталя надо было удалять ещё в первом тайме)
🧯🧯🧯🧯🧯🧯🧯🧯🧯
Горит очаг??????
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barca1899messi
Ответ ALMANAC
Два классико которые ничего не значат)))
Да ладно 🤣🤣🤣🤣🤣
Ах ты маленькие лгунишка🤥
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Висита Эльмурзаев
победа на классе
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barca1899messi
DolJunа жалко сегодня . У него произошли два события и вроде бы одинаковые с одной стороны ,Челси выиграл, с другой стороны Барса тоже выиграла .вроде бы два любимых клуба, но с одного глаза у него идёт скупая мужская слеза радости ,а с другого глаза ВОДОПАД горести.
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белошип
Ответ RM
Мне тоже интересно как он его сожрал, при этом постоянные фолы и жёлтая, я конечно все понимаю, мои поздравления Барселоне, Реал был очень плох, но глоры Барсы несут ахинею, забывая что их команда в ЛЕ
Глоры бчк любят пиарить своих брусков тип ПедриГавов и всяких Араух)
0
-7
-7
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ДЖИН
Хави хозяин Мадрида официально.
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AdequateMan
При Хави приобразилась, кто бы, что не говорил.
+1
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Борис Энгельгардт
Ответ Гусейн Магомедрасулов
Хави становится хозяином Реала. Теперь как тренер
вау, 50% винрейт
величие прёт)
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Гусейн Магомедрасулов
Ответ bel01
У Хави всё ещё масса проблем, но одной проблемы у него нет точно. Никакого пиетета перед Мадридом. Как на охоту на мамонта выходят - дружно и уверенно.
Метафорично 👍
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Mikel Dominator Arteta
Ответ ISkO
Араухо просто монстр. Уже второй матч подряд сжирает Вини (в октябре он не играл)
Где он сожрал Вини, 🤡? Негр его сегодня раза два-три как минимум обыграл.
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-5
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Гусейн Магомедрасулов
Хави становится хозяином Реала. Теперь как тренер
+1
0
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RM
Ответ белошип
Аха,так сжирает что постоянно фолил на нем,по-хорошему хрусталя привоза нужно было ещё в первом тайме удалять)
Мне тоже интересно как он его сожрал, при этом постоянные фолы и жёлтая, я конечно все понимаю, мои поздравления Барселоне, Реал был очень плох, но глоры Барсы несут ахинею, забывая что их команда в ЛЕ
+1
-7
-6
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Wasilij Petrow
Судя по текущей форме, три лучших клуба играют в ЛЕ: Арсенал, МЮ и Барса. Может ли это быть?
+5
-1
+4
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Dvin
Барса была сегодня чудо как хороша! Браво!
+1
0
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Burel
Ответ bel01
У Хави всё ещё масса проблем, но одной проблемы у него нет точно. Никакого пиетета перед Мадридом. Как на охоту на мамонта выходят - дружно и уверенно.
обидно, сорвалась серия: 6:2 5:0 4:0 3:0 5:1 3:0 4:0
+4
-5
-1
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Алексей Дустов
Вперёд и только вперёд Барса
+1
0
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Alexandr Kondratev
Генич чооорт
0
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0
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