«Барселона» выиграла 2 из 4 последних класико. До прихода Хави было 4 поражения подряд

выиграл второе класико во главе «Барселоны».

Каталонский клуб обыграл «Реал» (3:1) в финальном матче Суперкубка Испании.

Это вторая победа главного тренера «Барселоны» над мадридским клубом. В первый раз это случилось 21 марта 2022 года, когда «Барселона» выиграла у « » (4:0) на «Сантьяго Бернабеу».

В общей сложности для Хави это было четвертое класико. На его счету также два поражения от мадридцев.

13 января 2021 года мадридцы обыграли каталонцев (2:2, 1:0 в дополнительное время) в полуфинале Суперкубка Испании.

16 октября 2022 года « » уступила «Реалу» (1:3) в матче .

Стоит отметить, что до прихода Хави у каталонцев было четыре поражения подряд в класико.