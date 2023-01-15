У «Атлетико» красные карточки в трех матчах Ла Лиги подряд. Регилона удалили за 2 желтых на 85-й и 89-й в игре с «Альмерией»

Теги Барселона Атлетико Ла Лига Альмерия Эльче Стефан Савич Марио Эрмосо Серхио Регилон Футбол

Игроки «Атлетико» получают красные карточки в трех матчах Ла Лиги подряд.

В матче 17-го тура против «Альмерии» (1:1) защитник «Атлетико» Серхио Регилон получил желтые карточки на 85-й и 89-й минуте и был удален с поля.

Ранее прямую красную карточку получил Стефан Савич в матче против «Барселоны» (0:1) за стычку с Ферраном Торресом. В матче 15-го тура против «Эльче» (2:0) с поля был удален Марио Эрмосо, получивший две желтых карточки за 3 минуты. У «Эльче» красные карточки получили защитник Гонсало Верду и полузащитник Домингуш Кина.

5 комментариев

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Игорь Кузнецов
Всех в Fight Club в медиалигу. Там им и место.
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Юлия Закаблукова
Так вот где Феликс научился, школа атлетико
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Karl0709
Да всё у Атлетико будет хорошо ,сейчас Депая купят и сместят со 2 на 3 место Реал Мадрид.
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Тохир Анваров
Типичный Атлетико
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Joe Moor
В трех матчах Ла Лиги и в одном матче АПЛ правильнее будет
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