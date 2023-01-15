У «Атлетико» красные карточки в трех матчах Ла Лиги подряд. Регилона удалили за 2 желтых на 85-й и 89-й в игре с «Альмерией»

Игроки «Атлетико» получают красные карточки в трех матчах подряд.

В матче 17-го тура против «Альмерии» (1:1) защитник « » получил желтые карточки на 85-й и 89-й минуте и был удален с поля.

Ранее прямую красную карточку получил в матче против «Барселоны» (0:1) за стычку с Ферраном Торресом. В матче 15-го тура против «Эльче» (2:0) с поля был удален , получивший две желтых карточки за 3 минуты. У «Эльче» красные карточки получили защитник Гонсало Верду и полузащитник Домингуш Кина.