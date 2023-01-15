«Реал» и «Барса» интересуются 16-летним вингером «Велес Сарсфилд» Престианни

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига высшая лига Аргентина Велес Сарсфилд возможные трансферы Футбол

«Реал» и «Барселона» интересуются 16-летним вингером «Велес Сарсфилд» Джанлукой Престианни.

Как сообщает Marca, клубы следят за прогрессом аргентинца, который уже дебютировал в основе «Велеса», и пытаются его подписать.

Сообщается, что летом 2023 года Престианни получит итальянский паспорт, что позволит ему не занимать место игрока без паспорта Евросоюза в заявке.

«Реал» и «Барса» бьются за 16-летнего «нового Месси». Он уже в одном ряду с Марадоной и Агуэро

9 комментариев

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Фёдор Кузнецов
Это будущее, если за игрока который провёл пару хороших матчей к 22 года требуют под 100 миллионов, то топ клубы будут искать 14-16 летних игроков
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Eden Hazard
Ответ corazón blanco
Тенденция в футболе идет к тому, что скоро практически за каждым юным игроком, который дебютировал за основную команду будет разворачиваться нешуточная борьба.
Это как шутки про Венера в свое время, что он при родах присутствует с контрактом и ручкой)
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med-a-lion
Ответ corazón blanco
Тенденция в футболе идет к тому, что скоро практически за каждым юным игроком, который дебютировал за основную команду будет разворачиваться нешуточная борьба.
конкретно этот на карандаше у многих, в fm23 — один из главных вундеркиндов, вырастает в монстра (у fm собственная большая скаутская система, так что у них оценки обычно совпадают с оценками клубов)
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Lindeman
Ответ corazón blanco
Тенденция в футболе идет к тому, что скоро практически за каждым юным игроком, который дебютировал за основную команду будет разворачиваться нешуточная борьба.
За юными игроками и раньше боролись. Сейчас как раз таки идёт всё к тому что любого юного игрока у которого есть потенциал пытаются заиграть в основе малые клубы, чтобы дороже продать
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Искандер Нагимов
Да блин возьмите уже нападающего на замену Бензема, вон есть Тюрам у которого контракт заканчивается летом.
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GuruFutbola
Модридское глорье затихорилось перед матчем, чуют, что пахнет жареным)
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corazón blanco
Тенденция в футболе идет к тому, что скоро практически за каждым юным игроком, который дебютировал за основную команду будет разворачиваться нешуточная борьба.
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ARIGAMI ARIGAMI
Я подумал, это про Велес из ФНЛ
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+5
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2vdhrvmmzf
Хороший заголовок, Велес из фнл)
+11
-1
+10
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