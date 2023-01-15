«Реал» и «Барса» интересуются 16-летним вингером «Велес Сарсфилд» Престианни

«Реал» и «Барселона» интересуются 16-летним вингером «Велес Сарсфилд» Джанлукой Престианни.

Как сообщает Marca, клубы следят за прогрессом аргентинца, который уже дебютировал в основе «Велеса», и пытаются его подписать.

Сообщается, что летом 2023 года Престианни получит итальянский паспорт, что позволит ему не занимать место игрока без паспорта Евросоюза в заявке.

«Реал» и «Барса» бьются за 16-летнего «нового Месси». Он уже в одном ряду с Марадоной и Агуэро