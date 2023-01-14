Автогол Тео, выстрел Леау в ближний и точный удар головой Калабрии: смотрите видеообзор матча «Лечче» – «Милан»

Теги Милан серия А Италия Лечче Оливье Жиру Давиде Калабрия Тео Эрнандес Рафаэл Леау Федерико Баскиротто Футбол

«Милан» сыграл вничью на выезде с «Лечче» (2:2) в 18-м туре Серии А.

«Милан» пропустил уже на 3-й минуте после автогола Тео Эрнандеса. Защитник «Лечче» Федерико Баскиротто увеличил счет в середине первого тайма.

Рафаэл Леау на 58-й отыграл один мяч, точно пробив в ближний угол, а Давиде Калабрия сравнял счет ударом головой после скидки Оливье Жиру на 71-й.

Смотрите видеообзор голов и лучших моментов матча.

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