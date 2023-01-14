Автогол Тео, выстрел Леау в ближний и точный удар головой Калабрии: смотрите видеообзор матча «Лечче» – «Милан»

« » сыграл вничью на выезде с « » (2:2) в 18-м туре Серии А.

«Милан» пропустил уже на 3-й минуте после автогола . Защитник «Лечче» увеличил счет в середине первого тайма.

на 58-й отыграл один мяч, точно пробив в ближний угол, а сравнял счет ударом головой после скидки на 71-й.

Смотрите видеообзор голов и лучших моментов матча.