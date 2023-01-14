«Милан» не побеждает 3 матча – 2 ничьих и поражение. Дальше – игра с «Интером» за Суперкубок

Теги Милан Стефано Пиоли серия А Италия Лечче Футбол

«Милан» не может победить на протяжении трех матчей.

Команда Стефано Пиоли сыграла вничью с «Лечче» (2:2) в 18-м туре Серии А.

В последний раз «россонери» выигрывали 4 января – у «Салернитаны» (2:1). Затем последовали ничья с «Ромой» (2:2) в чемпионате и вылет из Кубка Италии в результате поражения от «Торино» (0:1).

Далее «Милан» встретится с «Интером» в матче за Суперкубок Италии – это произойдет 18 января.

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4 комментария

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Dimario
Ответ Direct free kick
Всё равно Милан - главный клуб Италии
выдал базу
0
-1
-1
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Пако
«Лечче» vs «Милан» 2:2 - в пользу «Наполи»
0
0
0
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Spb_fan
Ответ Direct free kick
Всё равно Милан - главный клуб Италии
Factos!
+4
-3
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Direct free kick
Всё равно Милан - главный клуб Италии
+4
-6
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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