«Милан» не побеждает 3 матча – 2 ничьих и поражение. Дальше – игра с «Интером» за Суперкубок

« » не может победить на протяжении трех матчей.

Команда Стефано Пиоли сыграла вничью с « » (2:2) в 18-м туре Серии А.

В последний раз «россонери» выигрывали 4 января – у «Салернитаны» (2:1). Затем последовали ничья с «Ромой» (2:2) в чемпионате и вылет из Кубка Италии в результате поражения от «Торино» (0:1).

Далее «Милан» встретится с «Интером» в матче за Суперкубок Италии – это произойдет 18 января.