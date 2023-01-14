Хендерсон считает 0:3 с «Брайтоном» худшей игрой при Клоппе: «Все пошло не так, соперник был лучше во всем»
Джордан Хендерсон прокомментировал поражение «Ливерпуля» от «Брайтона» (0:3).
– Все пошло не так с самого начала и до конца. «Брайтон» был лучше нас во всех аспектах. Но мы должны держаться вместе.
Это тяжелый момент, но нам нужно собраться, держаться вместе и попытаться быстро изменить ситуацию. Я беру на себя ответственность – и ребята тоже. Мы должны постараться все исправить.
– Худшая игра под руководством Клоппа?
– Наверное. Я не могу вспомнить другой. Действительно тяжелый день, – сказал капитан «Ливерпуля».
а то придут мишки из Бостона и опять боль пройдёт по всему телу.