Хендерсон считает 0:3 с «Брайтоном» худшей игрой при Клоппе: «Все пошло не так, соперник был лучше во всем»

прокомментировал поражение «Ливерпуля» от « » (0:3).

– Все пошло не так с самого начала и до конца. «Брайтон» был лучше нас во всех аспектах. Но мы должны держаться вместе.

Это тяжелый момент, но нам нужно собраться, держаться вместе и попытаться быстро изменить ситуацию. Я беру на себя ответственность – и ребята тоже. Мы должны постараться все исправить.

– Худшая игра под руководством ?

– Наверное. Я не могу вспомнить другой. Действительно тяжелый день, – сказал капитан « ».