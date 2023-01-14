Хендерсон считает 0:3 с «Брайтоном» худшей игрой при Клоппе: «Все пошло не так, соперник был лучше во всем»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Брайтон Джордан Хендерсон Футбол

Джордан Хендерсон прокомментировал поражение «Ливерпуля» от «Брайтона» (0:3).

– Все пошло не так с самого начала и до конца. «Брайтон» был лучше нас во всех аспектах. Но мы должны держаться вместе.

Это тяжелый момент, но нам нужно собраться, держаться вместе и попытаться быстро изменить ситуацию. Я беру на себя ответственность – и ребята тоже. Мы должны постараться все исправить.

– Худшая игра под руководством Клоппа?

– Наверное. Я не могу вспомнить другой. Действительно тяжелый день, – сказал капитан «Ливерпуля».

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сахру Элимханов
Ответ Никита Самарин
Как бы плох не был Ливер, но Брайтон провёл очень крутой матч. Марч и Митома топ 🤩, также в центре Кайседо выжигает образцова.
Как да ливерпуль купит игроков не знаете в январе 😔😔
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вадим Слуцкий
Худшее впереди.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tybalt
Ответ Direct free kick
Слышал, что ердоган сказал? Сионисты уничтожили Роналду за поддержку Палестины
эх..., Дыртройт)
а то придут мишки из Бостона и опять боль пройдёт по всему телу.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Direct free kick
Ответ Tybalt
закусывать надо
Слышал, что ердоган сказал? Сионисты уничтожили Роналду за поддержку Палестины
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tybalt
Ответ Direct free kick
Что же твой Ливерпуль не был таким в прошлом году, тогда бы Роналду не сделали крайним и он до сих бы клал голы в АПЛ
закусывать надо
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Direct free kick
Ответ Tybalt
8:2 от Баварии всё же было хуже
Что же твой Ливерпуль не был таким в прошлом году, тогда бы Роналду не сделали крайним и он до сих бы клал голы в АПЛ
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
newhood@icloud.com
Так ты одна из причин, хендо! Как магваер только за сборную вспоминает как играть… Тьяго жаль, и Алисона… остальные 🤦🏻, центр вспахивать надо, салаха бы на банку посадить, чтоб подумал, да не на кого поменять…
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Никита Самарин
Как бы плох не был Ливер, но Брайтон провёл очень крутой матч. Марч и Митома топ 🤩, также в центре Кайседо выжигает образцова.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tybalt
Ответ rigobersong
7-2 от Виллы?:)
8:2 от Баварии всё же было хуже
+13
-3
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mark Safaniev
Настоящий Челси!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rigobersong
7-2 от Виллы?:)
+13
-6
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий