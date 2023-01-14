У «Брайтона» три крупные победы в 2023-м с общим счетом 12:2

«Брайтон» одержал три крупные победы в 2023 году.

Сегодня команда тренера Роберто Де Дзерби обыграла «Ливерпуль» со счетом 3:0 в 20-м туре АПЛ.

В предыдущем туре чемпионата Англии, состоявшемся 3 января, «Брайтон» одержал победу над «Эвертоном» (4:1). 7 января «Брайтон» разгромил «Мидлсбро» в 3-м раунде Кубка Англии (5:1).

«Брайтон» обошел «Ливерпуль» в таблице АПЛ после победы 3:0