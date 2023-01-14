У «Брайтона» три крупные победы в 2023-м с общим счетом 12:2

Теги премьер-лига Англия Кубок Англии Роберто Де Дзерби Брайтон Футбол

«Брайтон» одержал три крупные победы в 2023 году.

Сегодня команда тренера Роберто Де Дзерби обыграла «Ливерпуль» со счетом 3:0 в 20-м туре АПЛ.

В предыдущем туре чемпионата Англии, состоявшемся 3 января, «Брайтон» одержал победу над «Эвертоном» (4:1). 7 января «Брайтон» разгромил «Мидлсбро» в 3-м раунде Кубка Англии (5:1).

«Брайтон» обошел «Ливерпуль» в таблице АПЛ после победы 3:0

 

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13 комментариев

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Mikel Dominator Arteta
Ответ ОттоДракула
Так и сейчас до топ-5 пара очков. И +23 миллиона на балансе у клуба.
Ты тогда сам себе противоречишь, лол.
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ОттоДракула
Ответ Okaka
они до ухода Поттера шли в топ5
Так и сейчас до топ-5 пара очков. И +23 миллиона на балансе у клуба.
0
0
0
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Ashan Sorokin
Ответ danilevich
У руководства звериное чутье на топ тренеров и игроков Поразительно как они это делают , еще в таких условиях Хотя в самой шахте де дзерби не был так хорош
Шахта все так уровнем повыше была
+1
-3
-2
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danilevich
У руководства звериное чутье на топ тренеров и игроков
Поразительно как они это делают , еще в таких условиях
Хотя в самой шахте де дзерби не был так хорош
+4
0
+4
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Титал Телоян
Оказывается ПОТЕР тама и не пределах был
+1
-1
0
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corazón blanco
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Ну, у Роберто и Сассуоло симпатично смотрелось, красавец, что в другой лиге доказывает уровень😎
Де Дзерби раскрыл Бога, естественно, что у него все будет получаться)
+3
-1
+2
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инок
Видно, что Де Дзерби преобразил команду в лучшую
сторону.
+2
0
+2
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Okaka
Ответ ОттоДракула
Сплавили физрука втридорога и дело пошло)))
они до ухода Поттера шли в топ5
+7
0
+7
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ QWertY
Молодцы чайки. При Де Дзерби играют даже круче, чем при Гарри
Ну, у Роберто и Сассуоло симпатично смотрелось, красавец, что в другой лиге доказывает уровень😎
+3
-1
+2
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ОттоДракула
Сплавили физрука втридорога и дело пошло)))
+2
-2
0
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⚽️Juventini⚽️
Юве надо перехватывать этого тренера . В любом случае там не задержится
+1
0
+1
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onegin2007
Ну что за тигр этот лев?
+3
0
+3
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QWertY
Молодцы чайки. При Де Дзерби играют даже круче, чем при Гарри
+9
-3
+6
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