РФС передал 158 мячей, электронное табло и манекены для отработки штрафных детскому центру «Якутия»

Теги премьер-лига Россия РФС детский футбол Футбол

РФС предоставил комплект инвентаря детскому футбольному центру «Якутия».

В него вошли 158 мячей, электронное табло, манекены для отработки штрафных ударов, манишки, конусы и многое другое. 

Ранее, в сентябре 2022 года, РФС поставил в детский футбольный центр все необходимое для искусственного покрытия футбольного поля. Его укладка запланирована на этот год.

Инвентарь передан центру в рамках подписанного соглашения о развитии футбола в Республике Саха (Якутия). Детский футбольный центр «Якутия» имеет статус республиканской специализированной спортивной школы по футболу. 

Команда центра играет в ЮФЛ Дальний Восток. В последнем розыгрыше турнира до 16 лет РССШФ заняла в последнем розыгрыше 10 место, в турнире до 17 лет – 11 место.

Фото: rfs.ru/news

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1 комментарий

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Сергей Ефимов
Мне кажется это должно быть рутинным событием, не требующим даже какого-то освещение в прессе.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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