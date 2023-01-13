РФС передал 158 мячей, электронное табло и манекены для отработки штрафных детскому центру «Якутия»

РФС предоставил комплект инвентаря детскому футбольному центру «Якутия».

В него вошли 158 мячей, электронное табло, манекены для отработки штрафных ударов, манишки, конусы и многое другое.

Ранее, в сентябре 2022 года, РФС поставил в детский футбольный центр все необходимое для искусственного покрытия футбольного поля. Его укладка запланирована на этот год.

Инвентарь передан центру в рамках подписанного соглашения о развитии футбола в Республике Саха (Якутия). Детский футбольный центр «Якутия» имеет статус республиканской специализированной спортивной школы по футболу.

Команда центра играет в ЮФЛ Дальний Восток. В последнем розыгрыше турнира до 16 лет РССШФ заняла в последнем розыгрыше 10 место, в турнире до 17 лет – 11 место.

Фото: rfs.ru/news