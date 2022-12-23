УЕФА организует в Волгограде международный турнир юношеских сборных в мае 2023 года

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УЕФА и РФС договорились об организации международного турнира в России.

«В мае 2023 года планируется проведение международного турнира развития УЕФА для юношеских сборных команд в Волгограде. Договоренности о проведении турнира были достигнуты с УЕФА несколько месяцев назад», – сообщили в службе коммуникаций Российского футбольного союза.

Источники «РБК Спорт» отметили, что соревнования входят в программу проведения турниров развития УЕФА среди юношей и девушек до 16 лет. 

При этом ослабление ограничений со стороны УЕФА ожидается только в отношении детского и юношеского футбола, ситуация с основной сборной и клубами пока останется без изменений.

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