«Вместо убыточных РПЛ и Кубка получили два прибыльных соревнования». Гендиректор «Динамо» о 1-й половине сезона

Теги премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России бизнес Динамо Москва Павел Пивоваров Футбол

Гендиректор «Динамо» высказался о Мир РПЛ и Фонбет Кубке России.

— Нужны ли РПЛ какие-то организационные изменения (увеличивать или сокращать число команд, вводить плей-офф, возвращаться на систему «весна — осень»)?

— Что касается формата, то в этом сезоне вместо двух убыточных турниров мы получили два прибыльных соревнования, РПЛ и Кубок России, благодаря новым крупным коммерческим контрактам. Поэтому считаем, что целесообразно продолжить выступать в нынешних форматах и сосредоточиться на вопросах коммерческого развития. Исходя из бизнес-интересов не видим необходимости менять эти форматы.

— Как оцените новый формат проведения Кубка России?

— «Динамо» было автором этой идеи. Считаю, РФС принял прогрессивное, в какой-то степени революционное решение — использовать формат разработанного нами Кубка РПЛ в Кубке России. Нынешний коммерчески ориентированный вариант Кубка обеспечивает зрелищность для болельщиков, особенно на стадии плей-офф, насыщение календаря топ-матчами на фоне отсутствия игр в Европе и поднимает коммерческую ценность соревнований.

Вспомните, какой интригующей получилась, допустим, ситуация в нашей группе: перед заключительным туром было 11 различных раскладов. Все четыре клуба даже могли набрать одинаковое число очков. Разрыв между первым и четвертым местом в итоге составил всего два очка.

С нетерпением ждем плей-офф в интересном формате double elimination, как в киберспорте, – сказал Павел Пивоваров.

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7 комментариев

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СИ
Очень приятная новость! Теперь Футбол на самоокупаемости и даже стал прибыльным! Наконец то Огромные деньги которые сжирал Наш футбол пойдут на нужды СВО, на оснащение в кол. увеличенной армии, на обустройство финско - Российской границы!
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Матвей Суицидин
Газпром выписал всем чеки, не оглядываясь на рынок и коммерческий потенциал Лиги. А эти говорят про коммерческий успех, а то что посещаемост из-за фанайди просела в два раза так это ерунда.
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Иван Овчинников
Ответ StHappyOne
Классика. «Только лучше стало» Это просто еврокубки и отсутствие Фануйди нам мешало
Классика. «Только хуже стало».
У тебя какие-то возражения? В этом сезоне РПЛ призовые выросли в 3,5 раза по сравнению с предыдущим.
В Кубке вообще в 10,5 раз.
Если тебя такой сухой факт огорчает, это уже другой вопрос.
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Кино Музыка
Если все так, это хорошая информация. Узнать бы цифры и аналитику прибыли.
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Заборостроитель
Ответ StHappyOne
Классика. «Только лучше стало» Это просто еврокубки и отсутствие Фануйди нам мешало
Импортозамещение работает
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Константин Эсперов
Ответ StHappyOne
Классика. «Только лучше стало» Это просто еврокубки и отсутствие Фануйди нам мешало
Но стало лучше , это неоспоримо в ФНЛ стало больше стабильных клубов .
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StHappyOne
Классика. «Только лучше стало»
Это просто еврокубки и отсутствие Фануйди нам мешало
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