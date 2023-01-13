«Баварии» интересен вратарь «Порту» Кошта. Отступные – 75 млн евро (Бруну Андраде)
Вратарь «Порту» Диогу Кошта может перейти в чемпионат Германии.
По данным журналиста CNN Portugal Бруну Андраде, футболист интересен «Баварии», которая хочет укрепить позицию голкипера в январе, но готова подождать и до лета при необходимости.
Кошта входит в число кандидатов, которые нравятся мюнхенцам больше всего.
Контракт игрока сборной Португалии рассчитан до 2027 года, отступные – 75 млн евро.
В текущем сезоне Кошта провел 15 игр в чемпионате и пропустил 10 мячей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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