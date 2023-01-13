«Баварии» интересен вратарь «Порту» Кошта. Отступные – 75 млн евро (Бруну Андраде)

Теги Бавария высшая лига Португалия Порту бундеслига Германия возможные трансферы Диогу Кошта Футбол

Вратарь «Порту» Диогу Кошта может перейти в чемпионат Германии.

По данным журналиста CNN Portugal Бруну Андраде, футболист интересен «Баварии», которая хочет укрепить позицию голкипера в январе, но готова подождать и до лета при необходимости.

Кошта входит в число кандидатов, которые нравятся мюнхенцам больше всего.

Контракт игрока сборной Португалии рассчитан до 2027 года, отступные – 75 млн евро.

В текущем сезоне Кошта провел 15 игр в чемпионате и пропустил 10 мячей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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12 комментариев

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Tollie
Ответ Amalfitano
Бавария, купи Мелте из Лидса. Пока его в принципе можно купить. Ну или возьми уже наконец Зоммера и не крути мозги с этими вратарями.
фашисты за копейку удавятся. они скорее замаринуют Порту, переведут их в Бундеслигу и отожмут этого Кошту забесплатно...
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Lasha Xvichia
Хороший вариант мамардашвили
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Overkiller
Ответ BVB09
Бавария никогда не даст за вратаря такие деньги. Если они заплатят за него такие деньги, то он должен стать основным. И что то не верится в то что после возвращения нойер будет сидеть на лавке
А нигде и не сказано что Бавария готова заплатить 75 лямов. Написано что он интересен и что у него прописано в контракте. И в переговорах всегда обсуждается стоимость которая устроит клубы на данный момент.
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Флоренти́но Пéрес
Вранье, он не из Бундеслиги.
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Виталий Белоус
Если кого из вратарей и доставать из Португалии, то Одиссея из Бенфики
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Direct free kick
Ответ Дядя ТУРА
На чемпионате мира был плох
Большая ошибка Сантуша, которую не заметили шуты, оскорбляя Роналду
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Владимир Владимирович
Ответ BVB09
Бавария никогда не даст за вратаря такие деньги. Если они заплатят за него такие деньги, то он должен стать основным. И что то не верится в то что после возвращения нойер будет сидеть на лавке
Нойеру уже 37 лет , считай месяцев 8 его не будет . Баварии уже сейчас нужен топ вратарь
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+3
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Geo07
За сомнительного мужичка что на калитке да 75 лямов.. Иваныч из соседнего цеха будет не хуже, а ему только пивасика проставиться нужно..
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Amalfitano
Бавария, купи Мелте из Лидса. Пока его в принципе можно купить. Ну или возьми уже наконец Зоммера и не крути мозги с этими вратарями.
+2
-1
+1
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Дядя ТУРА
На чемпионате мира был плох
+11
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+10
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BVB09
Бавария никогда не даст за вратаря такие деньги. Если они заплатят за него такие деньги, то он должен стать основным. И что то не верится в то что после возвращения нойер будет сидеть на лавке
+1
-1
0
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rigobersong
На ЧМ вообще ниочем был, неужели Патрисиу настолько сдал, что такому вратарю место уступил?:)
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