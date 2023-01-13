«Баварии» интересен вратарь «Порту» Кошта. Отступные – 75 млн евро (Бруну Андраде)

Вратарь « » может перейти в чемпионат Германии.

По данным журналиста CNN Portugal Бруну Андраде, футболист интересен «Баварии», которая хочет укрепить позицию голкипера в январе, но готова подождать и до лета при необходимости.

Кошта входит в число кандидатов, которые нравятся мюнхенцам больше всего.

Контракт игрока сборной Португалии рассчитан до 2027 года, отступные – 75 млн евро.

В текущем сезоне Кошта провел 15 игр в чемпионате и пропустил 10 мячей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.