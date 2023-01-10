Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити: прогноз на матч 14.01.2023, АПЛ

В двадцатом туре английской Премьер-лиги нас ждет лакомый поединок — манчестерское дерби. На каком бы месте турнирной таблицы эти команды не находились и в каком бы не были состоянии, почти всегда гарантировано зрелище. Правда, те кто помнит последние два матч между этими клубами, согласится, что зрелищем этим были удовлетворены только поклонники «горожан». Представляете, какой зуб должен теперь вырасти у «красных дьяволов» на своих соседей. Особенно интригующе дерби выглядит сейчас, когда обе команды идут в четверке лидеров чемпионата, и разделяет их всего четыре очка. Побеждает «Сити» — и команда сбрасывает одного конкурента хотя бы на время и приближается к лидирующему «Арсеналу». Берет верх «Юнайтед» — отставание от «горожан» сокращается до одного очка и впереди маячит перспектива борьбы за чемпионское звание. И это уже не говоря о многочисленных дуэлей на поле между игроками, о противостоянии тренерских идей. Поэтому настраиваем все возможные ресурсы, нам будет чем насладиться в этом матче. Встреча состоится на стадионе Олд Траффорд, начало в 15:30 по московскому времени.

🌟Забирай фрибет до 10 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥

Рекомендуемые ставки: 1Х, Ф2 (0), ТБ 2,5

Манчестер Юнайтед

Начало работы нового главного тренера Эрика тен Хаага с «Манчестер Юнайтед» вышло обескураживающим. После первых нескольких туров в начале сезона команда шла на последнем месте, и болельщики не скрывали своего разочарования. Вновь под ударом оказались владельцы клуба братья Глейзеры, под раздачу попал ряд игроков, досталось и Криштиану Роналду. Но тренер выдержал этот удар и постепенно начал исправлять турнирную ситуацию, да так, что перед перерывом на Чемпионат мира в Катаре «Юнайтед» уже подпирал первую четверку лидеров. А если посмотреть на результат после перерыва, что «красные дьяволы» на сегодняшний день самая «горячая» команда Премьер-лиги. С учетом кубковых поединков одержано шесть побед подряд, в которых пропущен всего один мяч. Работа Эрика тен Хаага стала давать свои плоды. Скептики могут заметить, что ни в одном из этих матчей «Манчестер Юнайтед» не играл с лидерами. Тем более выглядит интересным предстоящий поединок, это будет своеобразный тест на готовность вновь претендовать на титул. Состав это сделать позволяет, он мало в чем уступает какой-либо другой команде Англии. Очень важным приобретением стал Каземиро, он укрепил оборонительные порядки и сразу стал одним из лидеров коллектива. Благоприятным стал уход Криштиану Роналду. Представляем последние результаты команды в английских турнирах.

Кубок Лиги. 10.01.2023, «Манчестер Юнайтед» — «Чарльтон» — 3 : 0

— «Чарльтон» — : 0 Кубок Англии. 06.01.2023, «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон» — 3 : 1

— «Эвертон» — 3 : 1 АПЛ. 03.01.2023, «Манчестер Юнайтед» — «Борнмут» — 3 : 0

— «Борнмут» — : 0 АПЛ. 31.12.2022, «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед» — 0 : 1

— 0 : АПЛ. 27.12.2022, «Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем Форест» — 3 : 0

Факты и цифры

В домашних матчах текущего сезона Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» проиграл только один раз в стартовом поединке, с тех пор одержано 6 побед и зафиксирована 1 ничья

Лучший бомбардир команды Маркус Рэшфорд, на его счету 7 забитых мячей

Кристиан Эриксен отдал больше всех голевых передач в команде — 6

Бруну Фернандеш, Диогу Далот и Скот Мактоминей получили по 5 предупреждений

Манчестер Сити

Команда Хосепа Гвардиолы уже который год законодатель мод в Премьер-лиге, являющийся грозной силой. В отличие от своего предстоящего соперника «горожане» в нынешнем сезоне не опускались ниже второго места и не отпускают далеко «Арсенал» в надежде, что то рано или поздно начнет ошибаться. Да и после возобновления чемпионата выступила команда немногим хуже, нежели «Манчестер Юнайтед», если бы не игра четвертого раунда Кубка Лиги с беспросветным аутсайдером «Саутгемптоном». Удивительно, но гости в этом матче ничего не смогли поделать с обороной «святых» и шанса на один из трофеев «Сити» уже лишились. Неожиданная потеря очков случилась и в домашнем матче с терпящим бедствие «Эвертоном». Тем не менее в соперниках у «Манчестер Сити» на этом отрезке были «Ливерпуль» и дважды «Челси». Болельщиков команды может беспокоить только не всегда уверенная поступь по чемпионату. Если сравнивать с прошлыми сезонами, «Сити» все время выдавал длительные победные серии. В этом году таковых не наблюдается, и сейчас приходится надеяться только на осечки оппонентов. Впрочем, мы уже отмечали, что нынешний сезон не похож ни на один из предыдущих. Сила команд даже из нижней части турнирной таблице такова, что в хороший день они могут отобрать очки у лидеров. Кроме того, Гвардиола может сетовать на травмы игроков. Впрочем, тренер привык справляться с любыми трудностями, что и постарается доказать в предстоящем матче. Перед вами результаты последних пяти матчей «Манчестер Сити».

Кубок Лиги. 11.01.2023, «Саутгемптон» — «Манчестер Сити» — 2 : 0

— «Манчестер Сити» — : 0 Кубок Англии. 08.01.2023, «Манчестер Сити» — «Челси» — 4 : 0

— «Челси» — : 0 АПЛ. 05.01.2023, «Челси» — «Манчестер Сити» — 0 : 1

— 0 : АПЛ. 31.12.2022, «Манчестер Сити» — «Эвертон» — 1 : 1

АПЛ. 28.12.2022, «Лидс» — «Манчестер Сити» — 1 : 3

Факты и цифры

«Манчестер Сити» в текущем сезоне, играя в гостях, потерпел лишь одно поражение, в остальных матчах 5 побед и 2 ничьи

Команда самая результативная в сезоне, ее игроки забили 45 мячей, лучшая в турнире разница забитых и пропущенных голов — +29

Лучшим бомбардиром команды и всего чемпионата является норвежский нападающий Эрлинг Холанд, на его счету 21 забитый мяч

Кевин де Брюйне с 9 результативными передачами лидирует среди ассистентов

Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити

Предстоящая встреча станет 190 по счету, история соперничества команд насчитывает 131 год. Заметное преимущество в этих матчах на стороне «Манчестер Юнайтед». Лишь в поединках Кубка Лиги «Манчестер Сити» одержал больше побед — пять против четырех у соперника.

Победы «Манчестер Юнайтед» — 78

Победы «Манчестер Сити» — 58

Ничьи — 53

Самая крупная победа «Манчестер Юнайтед» — 5 : 0

Самая крупная победа «Манчестер Сити» — 6 : 1, 5 : 0

В последнее время «горожане» стремительно сокращают отставание от оппонентов по победам. «Красные дьяволы» проиграли три поединка подряд, причем преимущество футболистов «Сити» в них было безоговорочным. Представляем вам результаты пяти последних матчей.

АПЛ. 02.10.2022, «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» — 6 : 3

— «Манчестер Юнайтед» — : 3 АПЛ. 06.03.2022, «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» — 4 : 1

— «Манчестер Юнайтед» — : 1 АПЛ. 06.11.2021, «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» — 0 : 2

— 0 : АПЛ. 07.03.2021, «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» — 0 : 2

— 0 : Кубок Лиги. 06.01.2021, «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» — 0 : 2

Коэффициенты букмекеров на матч Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити

Можно долго рассуждать, что «Манчестер Юнайтед» стали за последнее время грозной силой, но букмекеры следуя инерции все равно считают фаворитом их соперника. «Лига Ставок» предлагает следующие коэффициенты:

Победа «Манчестер Юнайтед» — 4,20

Ничья — 3,85

Победа «Манчестер Сити» — 1,85

Можно предположить, что Гвардиола пожертвовал Кубком Лиги ради наиважнейшего для него матча в чемпионате. Все же, после кубковых матчей «Манчестер Юнайтед» отдыхал на сутки больше. В любом случае все покажет игра. Предлагаем рискнуть и поставить на двойной шанс 1Х.

🌟Забирай фрибет до 10 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥

Где смотреть матч Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити