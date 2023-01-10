Андрей Аршавин: «Соболев подходит для команды из середины таблицы АПЛ»
Бывший хавбек «Арсенала» Андрей Аршавин оценил перспективы Александра Соболева в АПЛ.
– Из россиян даже не знаю, кто бы мог успешно попробовать себя в Европе. Ну вот если брать Соболева. Все зависит от того, где он будет играть. Но пока даже не знаю, где бы он смог заиграть в Европе.
– Например, «Саутгемптон».
– Ну а где у нас там идет «Саутгемптон»? На последнем месте в АПЛ. Но это ближе к концу. Соболев все-таки, я думаю, подходит для команды середины турнирной таблицы той же самой АПЛ, – сказал Аршавин.
И уровень серии а переоценён, это видно по еврокубкам где последние лет 5-6 клубы из лиги 1 гораздо увереннее играют даже , которую принято называть фермер Лигой
Ну я своё мнение не навязываю никому
Кто про что, а ковид07.10.52 всё про неполноценность. У кого что болит ;)
Берём последнее место - Кремонезе, смотрим на основного нападающего, Дессерса, который в полноги конкуренцию у Соболева выиграет) А в запасе сидеть много ума не составит.
Головин играл бы в первой восьмерке? Максимум игрок ротации в условном Вест Хэме или Брайтоне. Про остальных молчу.
И Рома там клепал будь здоров , почему его при этом Реднапп не ставил другой вопрос
Ну я понимаю что даже сборные которые слабее эти бегать больше приучены , стилистически апл не наш вариант , но как Писал я выше Головин железно бы играл даже в первой восьмёрке
В нижней мог бы играть Кузяев , Дивеев в ротации аутсайдера впринципе
Так особо не знаю больше кто
Аршавин прям такой интриган стал. Растёт как менеджер.
Все таки темп апл из паспортистов только Головин потянет