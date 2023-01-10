Андрей Аршавин: «Соболев подходит для команды из середины таблицы АПЛ»

Теги Спартак Андрей Аршавин премьер-лига Россия премьер-лига Англия Саутгемптон Александр Соболев Футбол

Бывший хавбек «Арсенала» Андрей Аршавин оценил перспективы Александра Соболева в АПЛ.

– Из россиян даже не знаю, кто бы мог успешно попробовать себя в Европе. Ну вот если брать Соболева. Все зависит от того, где он будет играть. Но пока даже не знаю, где бы он смог заиграть в Европе.

– Например, «Саутгемптон».

– Ну а где у нас там идет «Саутгемптон»? На последнем месте в АПЛ. Но это ближе к концу. Соболев все-таки, я думаю, подходит для команды середины турнирной таблицы той же самой АПЛ, – сказал Аршавин.

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26 комментариев

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Вася Васильков
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Соболев точно подходит для Европы. Как он защиту Наполи возил в ЛЕ показательно
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Юрий Кечко
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Ответ Владимир Владимир
Середину Серии А? Ахаха Берём последнее место - Кремонезе, смотрим на основного нападающего, Дессерса, который в полноги конкуренцию у Соболева выиграет) А в запасе сидеть много ума не составит.
Я не поклонник Соболева и Спартака очевидно , но Соболев не бесталантный
И уровень серии а переоценён, это видно по еврокубкам где последние лет 5-6 клубы из лиги 1 гораздо увереннее играют даже , которую принято называть фермер Лигой
Ну я своё мнение не навязываю никому
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Циник Петербургский
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Ответ Ковид 07.10.52
Какие все-таки в Питере неполноценные....все их Спартак беспокоит...говори про своих....тьфу....
"Кто про что, а вышивый про баню" (русская поговорка).

Кто про что, а ковид07.10.52 всё про неполноценность. У кого что болит ;)
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Владимир Владимир
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Ответ Юрий Кечко
Мне кажется в середину Италии скорее Все таки темп апл из паспортистов только Головин потянет
Середину Серии А? Ахаха
Берём последнее место - Кремонезе, смотрим на основного нападающего, Дессерса, который в полноги конкуренцию у Соболева выиграет) А в запасе сидеть много ума не составит.
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Федот Евграфович
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Ответ Winterburn
Скорее всего Чемпионшипа. Во подобного плана форвард Погребняк там вполне себе уровень показывал. В середняке АПЛ даже Павлюченко надолго не смог закрепиться, а его уж точно по уровню с Соболевым не сравнить.
Из Зенита даже в Чемпионшип некого сосватать. Угольков в расчёт я не беру.
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Shuller18
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Ответ Юрий Кечко
А игроки сборный Шотландии например которую сборная России насиловала играют же себе? Или североирланцы как е нибудь Ну я понимаю что даже сборные которые слабее эти бегать больше приучены , стилистически апл не наш вариант , но как Писал я выше Головин железно бы играл даже в первой восьмёрке В нижней мог бы играть Кузяев , Дивеев в ротации аутсайдера впринципе Так особо не знаю больше кто
Так в сборной Шотландии пара футболистов из АПЛ, остальные либо шип, либо местная лига. Северная Ирландия то же самое.
Головин играл бы в первой восьмерке? Максимум игрок ротации в условном Вест Хэме или Брайтоне. Про остальных молчу.
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Федот Евграфович
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Ответ Ковид 07.10.52
Какие все-таки в Питере неполноценные....все их Спартак беспокоит...говори про своих....тьфу....
Так о ком им говорить то? У них в команде одни угольки! Аршавин наверняка и фамилий половины из них не знает! :)
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Юрий Кечко
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Ответ Winterburn
Скорее всего Чемпионшипа. Во подобного плана форвард Погребняк там вполне себе уровень показывал. В середняке АПЛ даже Павлюченко надолго не смог закрепиться, а его уж точно по уровню с Соболевым не сравнить.
Ну Тотенхэм это все таки не середняк а околотоп
И Рома там клепал будь здоров , почему его при этом Реднапп не ставил другой вопрос
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Доктор Верховцев
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Ответ Nick Crosier
Соболеву в АПЛ будет тяжело. Там его симуляцию будут воспринимать как клоунство. Мол,парень. Мы тут в контактный вид спорта уграем,хватит нырять и падять.
Не. Там нынче толерантность всяческая. Если Саша объяснит им, что он ощущает себя дельфином, то они ему бассейн подарят, а за каждое выигранное верховое единоборство (когда он рострумом, то есть, клювом отобьёт мяч) ему будут кидать рыбку и аплодировать.
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Дмитрий Чидакин
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Ответ kk.abb
Ну игроком ротации 11-14 места вполне.
Верно
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Доктор Верховцев
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Дзюба тоже подходил в своё время.
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kk.abb
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Ответ Дмитрий Чидакин
Для АПЛ Соболев точно подойдёт. Он классный игрок. Не ровня праймовому Павлюченко, но классный
Ну игроком ротации 11-14 места вполне.
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Артём Околович
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Ответ Самый адовый Крикун
Челси?
Для нынешнего Челси будет хоть каким-то усилением
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kk.abb
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Ответ Юрий Кечко
Мне кажется в середину Италии скорее Все таки темп апл из паспортистов только Головин потянет
Согласен, наши всегда на словах Львы, а на деле Дзюбы ненужные никому даже бесплатно. Даже Головин АПЛ не потянет 90 минут, а он в сборной у нас на голову всегда был по физике выше.
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Юрий Кечко
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Ответ Shuller18
Я как-то упустил момент, когда Соболев успел стать топ форвардом даже по меркам РПЛ. Какая нафиг АПЛ?) Сейчас ни один россиянин там не заиграет, учитывая пропасть в уровне между лигами.
А игроки сборный Шотландии например которую сборная России насиловала играют же себе? Или североирланцы как е нибудь
Ну я понимаю что даже сборные которые слабее эти бегать больше приучены , стилистически апл не наш вариант , но как Писал я выше Головин железно бы играл даже в первой восьмёрке
В нижней мог бы играть Кузяев , Дивеев в ротации аутсайдера впринципе
Так особо не знаю больше кто
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Иван Новиков
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Тюлень подходит для паба из центра Лондона.
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Ковид 07.10.52
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Какие все-таки в Питере неполноценные....все их Спартак беспокоит...говори про своих....тьфу....
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Злодей Спб
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Андрей пошутил, а Соболев сейчас где-нибудь прочитает и на полном серьезе пойдёт требовать у руководства КБ срочный трансфер в АПЛ или утроение зарплаты.

Аршавин прям такой интриган стал. Растёт как менеджер.
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Shuller18
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Я как-то упустил момент, когда Соболев успел стать топ форвардом даже по меркам РПЛ. Какая нафиг АПЛ?) Сейчас ни один россиянин там не заиграет, учитывая пропасть в уровне между лигами.
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Nick Crosier
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Соболеву в АПЛ будет тяжело. Там его симуляцию будут воспринимать как клоунство. Мол,парень. Мы тут в контактный вид спорта уграем,хватит нырять и падять.
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igls54
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Соболева в Аль-Наср надо Нырялду опыт передавать
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Winterburn
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Скорее всего Чемпионшипа. Во подобного плана форвард Погребняк там вполне себе уровень показывал. В середняке АПЛ даже Павлюченко надолго не смог закрепиться, а его уж точно по уровню с Соболевым не сравнить.
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Дмитрий Чидакин
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Для АПЛ Соболев точно подойдёт. Он классный игрок. Не ровня праймовому Павлюченко, но классный
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Юрий Кечко
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Мне кажется в середину Италии скорее
Все таки темп апл из паспортистов только Головин потянет
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Самый адовый Крикун
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Челси?
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