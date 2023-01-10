Андрей Аршавин: «Соболев подходит для команды из середины таблицы АПЛ»

Бывший хавбек «Арсенала» оценил перспективы в АПЛ.

– Из россиян даже не знаю, кто бы мог успешно попробовать себя в Европе. Ну вот если брать Соболева. Все зависит от того, где он будет играть. Но пока даже не знаю, где бы он смог заиграть в Европе.

– Например, «Саутгемптон».

– Ну а где у нас там идет « »? На последнем месте в АПЛ. Но это ближе к концу. Соболев все-таки, я думаю, подходит для команды середины турнирной таблицы той же самой , – сказал Аршавин.