Капитан «Крус Асуль» Домингес устроил для сына вечеринку в стиле сериала «Нарко». Гости были с игрушечным оружием и в кепках с инициалами Эль Чапо

Теги происшествия высшая лига Мексика Крус Асуль Хулио Домингес соцсети Футбол

Капитан мексиканского «Крус Асуль» Хулио Домингес был выведен из состава команды.

Бывший игрок сборной Мексики устроил тематическую вечеринку в стиле сериала «Нарко» в честь дня рождения 12-летнего сына. Гости праздника держали игрушечное оружие и были одеты в майки «Крус Асуль» и кепки с надписью «JGL» – инициалы мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры по прозвищу «Эль Чапо», отбывающего пожизненный срок в США.

За несколько часов до вечеринки в мексиканском штате Синалоа в результате операции погибло 19 членов банды, а также был арестован сын наркобарона Овидио.

После того как фотографии с вечеринки появились в социальных сетях, болельщики «Крус Асуль» сочли их неуместными. Некоторые фанаты призывали расторгнуть контракт с Домингесом. Позже игрок принес извинения, отметив, что он и его семья не поддерживают насилие в любой форме.

В настоящее время мексиканская лига начала расследование инцидента. Домингесу могут грозить санкции как со стороны клуба, так и со стороны лиги. Защитник не принял участие в матче чемпионата Мексики против «Тихуаны» в прошлую пятницу, 6 января.

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александра Александрова
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Toni_Montana
Транс?
Что за чушь ты несешь ? ) Это дочкин планшет !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Toni_Montana
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Александра Александрова
Я не девушка )
Транс?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кирилл Новокщенов
Команда Sports.ru
Кирилл Новокщенов
873 подписчика
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Javlon Makhmudov
За Медельин!
Это из другого сезона!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александра Александрова
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Jason Williams
сильная вы девушка, Александра)))
Я не девушка )
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jason Williams
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Александра Александрова
Они там конечно немножко сумасшедшие , я бы сказал у них какой то культ смерти , по молодухе , рамсил с местными месикосами барыгами , одному сломал в итоге два ребра , а другого выключил просто ,смотря сейчас на все это , думаю как меня там только не убили, наверное только потому что фортовый и все происходило в туристической зоне !
сильная вы девушка, Александра)))
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александра Александрова
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Они там конечно немножко сумасшедшие , я бы сказал у них какой то культ смерти , по молодухе , рамсил с местными месикосами барыгами , одному сломал в итоге два ребра , а другого выключил просто ,смотря сейчас на все это , думаю как меня там только не убили, наверное только потому что фортовый и все происходило в туристической зоне !
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Javlon Makhmudov
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Кирилл Новокщенов
Че пацаны, кто за Синалоа, а кто за Гвадалахару?
За Медельин!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кирилл Новокщенов
Команда Sports.ru
Кирилл Новокщенов
873 подписчика
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Че пацаны, кто за Синалоа, а кто за Гвадалахару?
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий