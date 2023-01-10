Капитан «Крус Асуль» Домингес устроил для сына вечеринку в стиле сериала «Нарко». Гости были с игрушечным оружием и в кепках с инициалами Эль Чапо
Капитан мексиканского «Крус Асуль» Хулио Домингес был выведен из состава команды.
Бывший игрок сборной Мексики устроил тематическую вечеринку в стиле сериала «Нарко» в честь дня рождения 12-летнего сына. Гости праздника держали игрушечное оружие и были одеты в майки «Крус Асуль» и кепки с надписью «JGL» – инициалы мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры по прозвищу «Эль Чапо», отбывающего пожизненный срок в США.
За несколько часов до вечеринки в мексиканском штате Синалоа в результате операции погибло 19 членов банды, а также был арестован сын наркобарона Овидио.
После того как фотографии с вечеринки появились в социальных сетях, болельщики «Крус Асуль» сочли их неуместными. Некоторые фанаты призывали расторгнуть контракт с Домингесом. Позже игрок принес извинения, отметив, что он и его семья не поддерживают насилие в любой форме.
В настоящее время мексиканская лига начала расследование инцидента. Домингесу могут грозить санкции как со стороны клуба, так и со стороны лиги. Защитник не принял участие в матче чемпионата Мексики против «Тихуаны» в прошлую пятницу, 6 января.
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