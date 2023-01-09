Коклен может вернуться в «Валенсию». У Франсиса напряженные отношения с Сетьеном в «Вильярреале»

Теги Валенсия Вильярреал Ла Лига возможные трансферы Франсис Коклен Кике Сетьен Футбол

Франсис Коклен может вернуться в «Валенсию».

По информации журналиста Эктора Гомеса, у полузащитника «Вильярреала» напряженные отношения с Кике Сетьеном. Кроме того, руководство клуба беспокоят травмы игрока.

У Коклена есть несколько предложений из разных клубов, в том числе из Ла Лиги. В частности, полузащитник был предложен «Валенсии».

Франсис Коклен выступал за «Валенсию» с 2018 по 2020 год, прежде чем перейти в «Вильярреал».

Текущее соглашение игрока рассчитано до лета 2024 года. Со статистикой полузащитника можно ознакомиться здесь.

3 комментария

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Тимур Латыпов Рав.
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Только не это, не хватало мне ещё Коклена потерять
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Alex Legend
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Станет топ усилением, Нико Гонсалес просто ужасен. Плюс, недавно получил серьезную травму. Так что если Коклен придёт то одному псевдоталанту придётся искать новую команду.
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corazón blanco
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Против Баварии и Ливерпуля в прошлом сезоне в Лиге чемпионов играл просто шикарно.
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