Коклен может вернуться в «Валенсию». У Франсиса напряженные отношения с Сетьеном в «Вильярреале»
Франсис Коклен может вернуться в «Валенсию».
По информации журналиста Эктора Гомеса, у полузащитника «Вильярреала» напряженные отношения с Кике Сетьеном. Кроме того, руководство клуба беспокоят травмы игрока.
У Коклена есть несколько предложений из разных клубов, в том числе из Ла Лиги. В частности, полузащитник был предложен «Валенсии».
Франсис Коклен выступал за «Валенсию» с 2018 по 2020 год, прежде чем перейти в «Вильярреал».
Текущее соглашение игрока рассчитано до лета 2024 года. Со статистикой полузащитника можно ознакомиться здесь.
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