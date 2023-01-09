Коклен может вернуться в «Валенсию». У Франсиса напряженные отношения с Сетьеном в «Вильярреале»

Франсис Коклен может вернуться в «Валенсию».

По информации журналиста Эктора Гомеса, у полузащитника « » напряженные отношения с . Кроме того, руководство клуба беспокоят травмы игрока.

У Коклена есть несколько предложений из разных клубов, в том числе из . В частности, полузащитник был предложен «Валенсии».

выступал за «Валенсию» с 2018 по 2020 год, прежде чем перейти в « ».

Текущее соглашение игрока рассчитано до лета 2024 года. Со статистикой полузащитника можно ознакомиться здесь.