Байрамян об отъезде легионеров из России: «За что их осуждать? У европейцев другой менталитет, они не привыкли к таким трудностям»

Теги Ростов премьер-лига Россия Хорен Байрамян лимит на легионеров Али Соу Политика Матч ТВ Футбол

Хорен Байрамян высказался об отъезде легионеров из Мир РПЛ.

– Как ты воспринял отъезд легионеров?

– Я ни на кого зла не держу. Мне просто было жаль, что с чемпионатом такое происходит. А уезжать или нет – это кто как решит. Прекрасно все понимаю, я не глупый человек.

Кто-то даже не хотел уезжать, но давили через федерацию футбола. Много историй. Поэтому за что их осуждать? Это их выбор.

Повторюсь, мне жаль, что чемпионат стал слабее. Потому что, хочешь не хочешь, но легионеров не просто так приглашали, а чтобы они усилили, дали результат.

– Иностранцев больше всего пугало закрытие аэропорта?

– Насколько помню, Али Соу ездил с нами на поездах, еще кто-то. Думаю, тут в совокупности все. И тяжелая дорога, и это давление от СМИ, Европы, со стороны федераций.

Плюс, мне кажется, что у европейцев менталитет и характер не такой закаленный, как у людей из бывшего СССР. Мы привыкли проходить более тяжелые моменты, чем они.

С такими трудностями они не готовы сталкиваться – и решили уехать. Это лично мое мнение, – сказал полузащитник «Ростова».

26 комментариев

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Ответ Darren&K
Ну закаленности людей из СССР он прав, только вот не к месту☺ Мобилизация показала молодых ребят, совершенно не приспособленные к жизни, к трудностям! А откуда им взятся если вся жизнь на диване и у компа! А вот конкретно в футболе, дело не в трудностях, а то что Россия страна изгой, и не скоро выберется из болота, а игроки хотят играть, в конце концов они ехали не ради Дерби ЦСКА Спартак а ради бабла
Зачем жить плохо, если можно жить хорошо?
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Ответ Макс Кидалов
Ну если зарплата 500к рублей в месяц, то это как минимум хватит чтобы спокойно жить в Европе и комфортно чувствовать себя там
Можно уехать и с меньшей зарплатой.
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Ответ All These Things I Hate
Ну в Англии, Франции, Италии, Германии спокойно играют и не волнует что эти страны тож вводят войска в другие страны
В какую страну ввели войска итальянцы и немцы?
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Юрий Кечко
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Ответ Макс Кидалов
Ну если зарплата 500к рублей в месяц, то это как минимум хватит чтобы спокойно жить в Европе и комфортно чувствовать себя там
У меня знакомые уехали с зарплатами ниже в разы)))
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Michael Scott
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Ответ Макс Кидалов
Ну если зарплата 500к рублей в месяц, то это как минимум хватит чтобы спокойно жить в Европе и комфортно чувствовать себя там
Я уверен, что подавляющее большинство уехавших не имеет такого заработка
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Юрий Кечко
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Ответ Darren&K
Ну закаленности людей из СССР он прав, только вот не к месту☺ Мобилизация показала молодых ребят, совершенно не приспособленные к жизни, к трудностям! А откуда им взятся если вся жизнь на диване и у компа! А вот конкретно в футболе, дело не в трудностях, а то что Россия страна изгой, и не скоро выберется из болота, а игроки хотят играть, в конце концов они ехали не ради Дерби ЦСКА Спартак а ради бабла
А что прости тебе показала мобилизация ? То что молодое поколение не хочет идти как бараны помирать непонятно за что ? Или что она тебе там показала ?
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Михаил Хромаков
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Ответ Darren&K
Ну закаленности людей из СССР он прав, только вот не к месту☺ Мобилизация показала молодых ребят, совершенно не приспособленные к жизни, к трудностям! А откуда им взятся если вся жизнь на диване и у компа! А вот конкретно в футболе, дело не в трудностях, а то что Россия страна изгой, и не скоро выберется из болота, а игроки хотят играть, в конце концов они ехали не ради Дерби ЦСКА Спартак а ради бабла
Молодые может и не такие закалённые, но тоже все трудности терпят годами, иностранцам (европейцам в основном, ну или в Европе пожившим) не понять и их. Зачем все это тому же Али Соу. Да даже Ари что то не больно то и стремится назад
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Макс Кидалов
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Ответ Michael Scott
А мажоры и богатенькие с какой суммы активов и заработков начинаются?
Ну если зарплата 500к рублей в месяц, то это как минимум хватит чтобы спокойно жить в Европе и комфортно чувствовать себя там
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All These Things I Hate
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Ответ Владимир Владимир
Лучше бы задавались вопросом: а что мы сделали для того, чтобы их удержать и сделать чемпионат привлекательным? Ввели фан айди, ввели войска в другую страну, потеряли еврокубки, репутацию, а потом, оказывается, что "европейцы не привыкли к трудностям". Ну, Хорен, давай будем откровенны - к ним есть интерес из других стран, они свою карьеру губить не хотят, а платить больше им никто не собирается. А вот своим и платить больше не надо, да и в Европе никому не нужны.
Ну в Англии, Франции, Италии, Германии спокойно играют и не волнует что эти страны тож вводят войска в другие страны
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Darren&K
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Ответ Alexandr Sokolov
Опять про СССР, закаленность... кончайте этот бред
Ну закаленности людей из СССР он прав, только вот не к месту☺ Мобилизация показала молодых ребят, совершенно не приспособленные к жизни, к трудностям! А откуда им взятся если вся жизнь на диване и у компа! А вот конкретно в футболе, дело не в трудностях, а то что Россия страна изгой, и не скоро выберется из болота, а игроки хотят играть, в конце концов они ехали не ради Дерби ЦСКА Спартак а ради бабла
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Marcus-light
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Ответ FilinMD
Сейчас бы при таком масштабном военном конфликте про футбол думать…)
А что ещё делать спортивным чиновникам? Зарплату то не срезали себе
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Marcus-light
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Ответ Макс Кидалов
Толпами свалили только мажоры/богатенькие люди, у которых много денег, а обычные люди 90% остались в стране и никуда не уедут. У меня никто из знакомых никуда не уезжал и не уедут. Поэтому глупо так говорить. А легионеры это просто наёмники за большие деньги и им пофиг где играть, лишь бы хорошие деньги у них были чтобы кайфовать потом у себя на родине
Не совсем правда. В некоторых европейских странах сейчас засилие русских, претендующих на статус беженцев. Им предоставляют временное жильё и дают какие-то выплаты. Да, всё это довольно плохие условия, но многие видят в этом спасение.
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FilinMD
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Ответ Владимир Владимир
Лучше бы задавались вопросом: а что мы сделали для того, чтобы их удержать и сделать чемпионат привлекательным? Ввели фан айди, ввели войска в другую страну, потеряли еврокубки, репутацию, а потом, оказывается, что "европейцы не привыкли к трудностям". Ну, Хорен, давай будем откровенны - к ним есть интерес из других стран, они свою карьеру губить не хотят, а платить больше им никто не собирается. А вот своим и платить больше не надо, да и в Европе никому не нужны.
Сейчас бы при таком масштабном военном конфликте про футбол думать…)
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Lucky Z
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Ответ Макс Кидалов
Толпами свалили только мажоры/богатенькие люди, у которых много денег, а обычные люди 90% остались в стране и никуда не уедут. У меня никто из знакомых никуда не уезжал и не уедут. Поэтому глупо так говорить. А легионеры это просто наёмники за большие деньги и им пофиг где играть, лишь бы хорошие деньги у них были чтобы кайфовать потом у себя на родине
Из твоего комментария получается, что те кто не уехали - тупо не смогли из-за финансовой стороны вопроса, что еще раз подтверждает мой комментарий.
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Michael Scott
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Ответ Макс Кидалов
Толпами свалили только мажоры/богатенькие люди, у которых много денег, а обычные люди 90% остались в стране и никуда не уедут. У меня никто из знакомых никуда не уезжал и не уедут. Поэтому глупо так говорить. А легионеры это просто наёмники за большие деньги и им пофиг где играть, лишь бы хорошие деньги у них были чтобы кайфовать потом у себя на родине
А мажоры и богатенькие с какой суммы активов и заработков начинаются?
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Pol Belov
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Ответ Макс Кидалов
Толпами свалили только мажоры/богатенькие люди, у которых много денег, а обычные люди 90% остались в стране и никуда не уедут. У меня никто из знакомых никуда не уезжал и не уедут. Поэтому глупо так говорить. А легионеры это просто наёмники за большие деньги и им пофиг где играть, лишь бы хорошие деньги у них были чтобы кайфовать потом у себя на родине
ничо себе у нас мажоров было!! 300К предпочли мобилизоваться, а 1 000 000 мажоров с баблом - свалить, не хило мы жили, оказывается...
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Великий Алонсо
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А в чем он не прав то? Очевидные факты сказал, местные зануды в комментах опять чем-то недовольны
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Макс Кидалов
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Ответ Lucky Z
Да что взять с легионеров, если сами русские толпами валят из страны?
Толпами свалили только мажоры/богатенькие люди, у которых много денег, а обычные люди 90% остались в стране и никуда не уедут. У меня никто из знакомых никуда не уезжал и не уедут. Поэтому глупо так говорить. А легионеры это просто наёмники за большие деньги и им пофиг где играть, лишь бы хорошие деньги у них были чтобы кайфовать потом у себя на родине
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Владимир Владимир
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А, да, кстати, о привычке к трудностям: почему наши легионеры в Европе не вернулись в РПЛ? Не уж-то тоже любят комфорт и приятную жизнь?
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Russ Ivan
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Короче, все т.н. трудности европейцам создавали их же федерации и СМИ...
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Bartez1986
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Трудновато жить, конечно, когда минимум 100000 евриков на карту каждый месяц падает
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Alexandr Sokolov
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Опять про СССР, закаленность... кончайте этот бред
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Michael Scott
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"Мы привыкли проходить более тяжелые моменты, чем они"

Поэтому у нас есть Смекалочка, передача Очумелые ручки, лебеди из покрышек и паблик "ЭТУ СТРАНУ НЕ ПОБЕДИТЬ!!!".

Танцуй Россия и плачь Европа
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Юрий Кечко
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А почему они должны терпеть трудности ради игры в чемпионате среднем страны изгоя , без игры в еврокубках ?
Те кто остался и ещё приезжает респект им , пусть для этого приходится немного переплачивать
Без легионеров это гавно никто даже по телеку смотреть не будет , с походами на стадион и так все ясно
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Владимир Владимир
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Лучше бы задавались вопросом: а что мы сделали для того, чтобы их удержать и сделать чемпионат привлекательным? Ввели фан айди, ввели войска в другую страну, потеряли еврокубки, репутацию, а потом, оказывается, что "европейцы не привыкли к трудностям". Ну, Хорен, давай будем откровенны - к ним есть интерес из других стран, они свою карьеру губить не хотят, а платить больше им никто не собирается. А вот своим и платить больше не надо, да и в Европе никому не нужны.
+38
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