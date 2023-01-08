Пасторе об уходе из «ПСЖ»: «Нассер хотел продлить контракт, но это казалось мне несправедливым. Я не был достаточно хорош для проекта»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Хавьер Пасторе Нассер Аль-Хелайфи Футбол

Хавьер Пасторе рассказал, почему решил покинуть «ПСЖ» в 2018 году.

«Я говорил с руководством. У меня оставался один год по контракту, но Нассер [Аль-Хелайфи] хотел продлить соглашение еще на 5 лет. Я не считал это справедливым, потому что в то время я не был на достаточном уровне, чтобы продолжать играть за «ПСЖ». Клуб не позволил бы мне уйти: «Ты останешься, мы любим тебя, и ты будешь играть». Мне было интересно, где я буду играть – в команде были Ди Мария, Кавани, Неймар, Мбаппе...

Мне было 29 лет, я хотел играть. Я попросил отпустить меня, потому что уровень проекта был слишком высок для меня на тот момент – это решение мы приняли вместе», – сказал экс-полузащитник «ПСЖ» в интервью Colinterview.

5 комментариев

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Dr.Hapot
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Есть такой тип игроков, которые должны быть главной скрипкой в команде. Пасторе такой. Там где конкуренция он потерялся. Дибала тоже такой.
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Aidos9419
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Реалист.
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rigobersong
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Пасторе вообще нормальный тип:) Его всегда в Париже тепло и фанаты и руководство встречает:) Да и со сборниками Аргентины в хороших отношениях, помню в Палермо супер талантом был, говорили новый Кака:))
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Ramin Mamedov
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был конечно очень перспективным... помню его гол в ворота Челси, когда в одиночку прошел... жаль, что там и не стал топом
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Кинглер
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На 5 лет его хотели продлить?? Безумие. Но Пасторе конечно молодец, честный парень)
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