Пасторе об уходе из «ПСЖ»: «Нассер хотел продлить контракт, но это казалось мне несправедливым. Я не был достаточно хорош для проекта»

рассказал, почему решил покинуть «ПСЖ» в 2018 году.

«Я говорил с руководством. У меня оставался один год по контракту, но Нассер [Аль-Хелайфи] хотел продлить соглашение еще на 5 лет. Я не считал это справедливым, потому что в то время я не был на достаточном уровне, чтобы продолжать играть за «ПСЖ». Клуб не позволил бы мне уйти: «Ты останешься, мы любим тебя, и ты будешь играть». Мне было интересно, где я буду играть – в команде были Ди Мария, Кавани, Неймар, Мбаппе...

Мне было 29 лет, я хотел играть. Я попросил отпустить меня, потому что уровень проекта был слишком высок для меня на тот момент – это решение мы приняли вместе», – сказал экс-полузащитник « » в интервью Colinterview.