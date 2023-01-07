Дзюба поздравил болельщиков с Новым годом и Рождеством: «Не забывайте оставаться детьми. Берегите друг друга в это непростое время»

Теги Артем Дзюба премьер-лига Россия соцсети Футбол

Артем Дзюба поздравил болельщиков с Новым годом и Рождеством. 

Российский нападающий опубликовал видео с обращением к подписчикам. 

«Дорогие друзья, дамы и господа и уважаемые подписчики! Хочу вас всех поздравить с Новым годом и прекрасным Рождеством. В этот чудесный праздник хочу пожелать вашим семьям и домам, самое главное, здоровья, доброты, теплоты и улыбок.

Всего самого наилучшего! Берегите друг друга в это непростое время, пусть все будет замечательно у всех нас. Не забывайте оставаться детьми, умейте веселиться и улыбаться. Так что, еще раз, всех с праздниками», – сказал Дзюба. 

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Добрый Ретроград
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ sugafree
Похоже, сам Артём остался ребёнком и забыл повзрослеть…
Что ты вкладываешь в понятие "повзрослеть"? Сейчас до 30-ти подростки и юноши. 30 - это пацан ещё во всех смыслах, какие бы бороды эти юноши не отращивали. И это нормально.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
alexsem69
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Николай Гарин
смотрите кто заговорил
Артёмка, Артёмка, пойдем копать картошку)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sugafree
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Похоже, сам Артём остался ребёнком и забыл повзрослеть…
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Красная стрела
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
В это не простое время, даже Дзюбу ценишь 😁 и тебя, и твоих близких тоже с Рождеством! Всем здоровья, а тебе успешного продолжения карьеры!
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
psycho killer
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
...в это непростое время

Сдается мне, что это статья
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Николай Гарин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
смотрите кто заговорил
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Velirpa
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ pvh-82
Детям вообще все что связанно с Дзюбой смотреть нельзя... Там 18+
третий святой человек после Хрюши и Степаши.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Антон Фалафель
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Сделал рассылочку клубам ФНЛ.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
pvh-82
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Детям вообще все что связанно с Дзюбой смотреть нельзя... Там 18+
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий