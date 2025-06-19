Тренер «Лос-Анджелеса» Черандоло о Мюллере: «Я был бы рад, если бы Томас пришел – он понимает игру, как никто. Мы хотим выигрывать титулы, и он знает, как это сделать»

Стивен Черандоло хотел бы видеть Томаса Мюллера в «Лос-Анджелесе».

35-летий полузащитник покинет «Баварию» после участив в клубном чемпионате мира.

«Конечно, я был бы рад, если бы он пришел. Томас идеально подходит нам по своему характеру, опыту, классу, но также и по менталитету.

Любой, кто думает, что Лос-Анджелес – это только погода и шоу, серьезно ошибается. Мы хотим выигрывать титулы. И Мюллер знает, как это сделать.

Томас понимает игру, как никто другой. Позиция за нападающим ему подходит – и сработает для нас, он нам очень поможет. Но мы поговорим об этом, когда придет время», – заявил главный тренер «Лос-Анджелеса ».