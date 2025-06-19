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Слимани о двойном гражданстве и выборе сборной: «Кто ты такой, чтобы выбирать? Ты выбирал родителей? Должно быть правило: зовут один раз, если отказываешься – тебя больше не приглашают»

Ислам Слимани критикует игроков с двойным гражданством за слова о сборной Алжира.

По мнению 37-летнего форварда, выступление за сборную Алжира должно быть «удовольствием, честью и источником гордости», а не выбором, сделанным по умолчанию из-за того, что игрок не был вызван в другую национальную сборную.

«Вы выбрали быть алжирцем? Кого вы выбираете? Вы выбрали быть французом или англичанином? Нет. Алжир не выбирают!

Если вы родились во Франции, жили во Франции и провели там всю свою карьеру... Ну и играйте за Францию, почему вы играете за Алжир?

На мой взгляд, должно быть правило. Тебя зовут один раз, ты приходишь. Если отказываешься, тебя больше не приглашают. Почему? А что ты нам принесешь? Приносит команда.

Когда я слышу «выбор», мне хочется плакать. Ты выбирал своих родителей? Мне больно, что ты говоришь: «Я выбрал». Кто ты такой, чтобы выбирать?

Ты выбираешь эту ​​страну? Ты приезжаешь в отпуск. Нет проблем, ты приезжаешь в отпуск, потому что это твоя страна, это страна твоих родителей. Но ты приезжаешь играть в футбол? Никогда в жизни!» – заявил нападающий сборной Алжира и «Вестерло» в подкасте Kampo.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
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