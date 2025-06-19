«Карпин – самый сильный тренер из тех, кто был доступен «Динамо». Выигрывать титулы может не только тот, кто брал их с другой командой – есть примеры Семака и Мусаева». Гафин о тренере

Дмитрий Гафин объяснил выбор Валерия Карпина на пост главного тренера «Динамо».

– Вы сказали о том, что ждете титулов от «Динамо». Но вы наняли тренера, который за тренерскую карьеру не выиграл ни одного титула. В чем тогда логика назначения?

– Если вы проводите такие параллели, мы можем привести пример самого титулованного тренера РПЛ сейчас – Сергея Семака . Он пришел в «Зенит » из «Уфы», не выигрывая до этого титулы в качестве главного тренера. Но тем не менее, ему удалось достигнуть результата.

Или же взять пример Мусаева . Не вижу привязки, что выигрывать титулы может только тот, кто ранее их брал с другой командой.

А основывались при выборе тренера мы в первую очередь на качествах Карпина как тренера. В какой футбол играл «Ростов », как развивал футболистов индивидуально. Мы считаем, что на сегодняшний день Карпин – самый сильный тренер из тех, кто был нам доступен. Плюс ко всему он амбициозный человек, мы в этом совпадаем. «Динамо» нужны трофеи, и ему тоже они нужны.

– Вы говорите о титулах, но в интервью Карпина смутила фраза о том, что важнее для него воспитание игроков, а не титулы. Зачем клуб подписывает тренера на три года с большой зарплатой, если для него не титулы – главное? Что для вас важнее – титулы или строительство команды?

– Одного без другого не бывает. Для того, чтобы выигрывать титулы, нужна системная работа по строительству команды. Если она происходит, то это является залогом успеха. Титул с неба не упадет, это кульминация процесса – в том числе и процесса строительства команды, – сказал глава совета директоров «Динамо».

«Надеемся, Карпин приведет «Динамо» к цели. Все заждались трофеев». Гафин о тренере