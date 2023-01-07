Тренер «Бетиса» Пеллегрини дал пресс-конференцию в столовой после матча Кубка Испании

Мануэль Пеллегрини пообщался с журналистами в необычном месте.

« » обыграл «Ибицу Ислас Питиусас» (4:1) в матче 1/16 финала Кубка Испании.

После игры пресс-конференция главного тренера «Бетиса» состоялась в столовой принимающего клуба.

Дело в том, что игра прошла на стадионе, который вмещает всего тысячу человек, и на арене не было подходящих условий для проведения пресс-конференции.