Тренер «Бетиса» Пеллегрини дал пресс-конференцию в столовой после матча Кубка Испании
Мануэль Пеллегрини пообщался с журналистами в необычном месте.
«Бетис» обыграл «Ибицу Ислас Питиусас» (4:1) в матче 1/16 финала Кубка Испании.
После игры пресс-конференция главного тренера «Бетиса» Мануэль Пеллегрини состоялась в столовой принимающего клуба.
Дело в том, что игра прошла на стадионе, который вмещает всего тысячу человек, и на арене не было подходящих условий для проведения пресс-конференции.
2 комментария