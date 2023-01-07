Тренер «Бетиса» Пеллегрини дал пресс-конференцию в столовой после матча Кубка Испании

Теги Бетис Мануэль Пеллегрини Ла Лига Кубок Испании Ибица Ислас Питиусас Футбол

Мануэль Пеллегрини пообщался с журналистами в необычном месте.

«Бетис» обыграл «Ибицу Ислас Питиусас» (4:1) в матче 1/16 финала Кубка Испании.

После игры пресс-конференция главного тренера «Бетиса» Мануэль Пеллегрини состоялась в столовой принимающего клуба.

Дело в том, что игра прошла на стадионе, который вмещает всего тысячу человек, и на арене не было подходящих условий для проведения пресс-конференции.

2 комментария

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Киркорова и Баскова позвал как главных звёзд Ибицы?
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Fooler
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Зато уютно
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