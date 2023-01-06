Каррагер и Хасселбайнк раскритиковали игру Кукурельи в обороне: «Он не очень хороший защитник. 50% атак «Ман Сити» шли через правый фланг»

Теги Челси Джейми Каррагер Манчестер Сити Джимми Флойд Хасселбайнк премьер-лига Англия Марк Кукурелья Футбол

Джейми Каррагер и Джимми Флойд Хасселбайнк обсудили действия игрока «Челси» Марк Кукурельи.

Защитник вышел в стартовом составе лондонцев и провел 68 минут в матче АПЛ против «Манчестер Сити» (0:1).

«Мне не нравилась игра Кукурельи на протяжении всего второго тайма, пока его не заменили. Когда мы говорим о его стоимости... Если кто-то не хочет обороняться, это плохо. Мне показалось, что он не хотел защищаться в ситуациях один в один», – сказал Каррагер.

Джимми Флойд Хасселбайнк не согласился с Каррагером.

«Думаю, что он хочет обороняться. Просто в этом матче у него были проблемы. «Манчестер Сити» оказывал давление на его зону. Кукурелья плохо защищается, но его также перегружали по большей части. Он не получал помощи.

Он хочет защищаться. Думаю, что у него была очень плохая игра. 50 процентов атак через правый фланг. Марк провел плохой матч. Он просто не очень хороший защитник», – сказал Хасселбайнк.

11 комментариев

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иц а мэн
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Кукурелья сильнейший и умнейший защитник в истории чупси, о чем он
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Акира_1
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Я когда-то оправдывал его типа раскроется и универсальный, но в этом сезоне ничего не может что в защите, что в атаке. Типичный воспитанник Каталонии. 👎
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С 2009 года здесь
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А то что он сожрал в первом тайме Канселу, из-за чего того заменили,никто не хочет отметить?
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6tspey7tb5
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Легко все на Кукурелью повесить. Если ему никто не помогал всю игру и он рвал пятую точку то оказался крайним
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Мадрид наказывает!
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Это одна из загадок Вселенной, как каталонский Леонтьев оказался в Челси.
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TiNO
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Так они еще тактично умолчали о том, что его каждый второй пас был в ноги сопернику
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Анхолик
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Хорошо что Сити не достался этот бездарь ))
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QWertY
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Волосатый Куку жестко подставил Гарри Поттера вчера со своей донной игрой. Если так и дальше продолжится, то в следующем сезоне мы не увидим Гарри Поттера и Кубок Конференций(
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DolJun
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что за бред, при всем уважении к хассельбайнку. может кукурелья не защищается на ценник, который за него заплатили, но вчера по сути даже в голе его вина - последняя из 4х человек, а возить могут абсолютно любого защитника.
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Wekil Halylow
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Ответ Sevuska
Помню какой талант был Каррага, когда у него мяч как у стоящего ребёнка забрал Анри . Просто талантище 😆
Анри мог всё 24+20 это рекорд АПЛ навечно
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Sevuska
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Помню какой талант был Каррага, когда у него мяч как у стоящего ребёнка забрал Анри .
Просто талантище 😆
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