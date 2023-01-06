Каррагер и Хасселбайнк раскритиковали игру Кукурельи в обороне: «Он не очень хороший защитник. 50% атак «Ман Сити» шли через правый фланг»

и Джимми Флойд Хасселбайнк обсудили действия игрока « » .

Защитник вышел в стартовом составе лондонцев и провел 68 минут в матче против « » (0:1).

«Мне не нравилась игра Кукурельи на протяжении всего второго тайма, пока его не заменили. Когда мы говорим о его стоимости... Если кто-то не хочет обороняться, это плохо. Мне показалось, что он не хотел защищаться в ситуациях один в один», – сказал Каррагер.

Джимми Флойд Хасселбайнк не согласился с Каррагером.

«Думаю, что он хочет обороняться. Просто в этом матче у него были проблемы. «Манчестер Сити» оказывал давление на его зону. Кукурелья плохо защищается, но его также перегружали по большей части. Он не получал помощи.

Он хочет защищаться. Думаю, что у него была очень плохая игра. 50 процентов атак через правый фланг. Марк провел плохой матч. Он просто не очень хороший защитник», – сказал Хасселбайнк.