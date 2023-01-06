«Тоттенхэм» может отдать Спенса в аренду. Есть интерес от четырех команд АПЛ и «Байера»
Джед Спенс может покинуть «Тоттенхэм».
Лондонский клуб, вероятно, отдаст 22-летнего футболиста в другой клуб на правах аренды в ходе зимнего трансферного окна.
По данным ESPN, интерес к защитнику проявляют четыре клуба АПЛ, а также представитель Бундеслиги «Байер». На данный момент никаких договоренностей не достигнуто.
В этом сезоне Спенс сыграл в составе «шпор» пять матчей, проведя на поле в общей сложности 32 минуты.
Англичанин был приобретен «Тоттенхэмом» в июле 2022 года у «Мидлсбро» за 12,5 миллиона фунтов.
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