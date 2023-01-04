Экс-защитник «Арсенала» и «Барселоны» Силвиньо возглавил сборную Албании. Его ассистентом будет Сабалета
Силвиньо назначен главным тренером сборной Албании.
Экс-защитник «Арсенала» и «Барселоны» заключил соглашение сроком на 18 месяцев – до конца Евро-2024. Размер зарплаты не уточняется, однако в случае выхода сборной Албании в финальную часть турнира для бразильского специалиста и его тренерского штаба предусмотрены значительные бонусы.
Ассистентом Силвиньо будет Пабло Сабалета.
Официальная презентация нового тренерского штаба сборной Албании состоится 9 января на стадионе «Эйр Албания» в Тиране.
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