Экс-защитник «Арсенала» и «Барселоны» Силвиньо возглавил сборную Албании. Его ассистентом будет Сабалета

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Силвиньо назначен главным тренером сборной Албании.

Экс-защитник «Арсенала» и «Барселоны» заключил соглашение сроком на 18 месяцев – до конца Евро-2024. Размер зарплаты не уточняется, однако в случае выхода сборной Албании в финальную часть турнира для бразильского специалиста и его тренерского штаба предусмотрены значительные бонусы.

Ассистентом Силвиньо будет Пабло Сабалета.

Официальная презентация нового тренерского штаба сборной Албании состоится 9 января на стадионе «Эйр Албания» в Тиране.

1 комментарий

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Lucky Z
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