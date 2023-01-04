Экс-защитник «Арсенала» и «Барселоны» Силвиньо возглавил сборную Албании. Его ассистентом будет Сабалета

Силвиньо назначен главным тренером сборной Албании.

Экс-защитник « » и «Барселоны» заключил соглашение сроком на 18 месяцев – до конца Евро-2024. Размер зарплаты не уточняется, однако в случае выхода сборной Албании в финальную часть турнира для бразильского специалиста и его тренерского штаба предусмотрены значительные бонусы.

Ассистентом Силвиньо будет .

Официальная презентация нового тренерского штаба сборной Албании состоится 9 января на стадионе «Эйр Албания» в Тиране.