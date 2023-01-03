Арсенал — Ньюкасл: прогноз на матч 03.01.2023, АПЛ
3 января, во вторник, лондонский «Арсенал» на своем поле примет «Ньюкасл» в матче 19-го тура Английской Премьер-лиги. Встреча пройдет на стадионе «Эмирейтс» и начнется в 22:45 по московскому времени.
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Рекомендуемые ставки: 1X; ТМ 3.
Арсенал
Лидер чемпионата Англии в первом матче нового календарного года примет на своем поле одного из своих конкурентов.
Команда Микеля Артеты с первых туров чемпионата захватила лидерство, одержав в первых десяти турах 9 побед. Дальнейший ход событий показал, что это не просто удачный старт «канониров», а действительно серьезное намерение выиграть титул и вернуться в Лигу Чемпионов.
В следующих пяти турах лондонцы показали почти максимальный результат, потеряв очки только в гостевом матче с «Саутгемптоном» (1:1).
После паузы, связанной с проведением чемпионата мира, команда Артеты также мощно вернулась в игру, не оставив шансов «Вест Хэму» — 3:1. При этом лондонцы уступали после первого тайма после гола Саида Бенрахмы, но во втором тайме показали, кто настоящий фаворит и отправили в ворота гостей три мяча — отличились Букайо Сака, Мартинелли и Эдвард Нкетиа.
Победа в дерби стала для «Арсенала» восьмой в последних девяти турах с общим счетом 21:4.
Главной атакующей силой команды Артеты являются четыре футболиста — Мартинелли и Мартин Эдегор, которые забили по шесть голов, а также Сака и Габриэл Жезус — у них на один точный удар меньше.
Несмотря на то, что, казалось бы, у «Арсенала»» все хорошо с составом, Артета заявил ,что команда нуждается в усилении, чтобы выйти на новый уровень. Скоро откроется зимнее трансферное окно, а слухи сватают в Лондон Михаил Мудрика из «Шахтера», серба Сергея Милинковича-Савича из «Лацио» и чемпиона мира аргентинца Алексиса Мак Аллистера.
Ньюкасл
Команда Эдди Хау в этом сезоне стала одним из главных претендентов на попадание в зону Лиги Чемпионов. Сейчас клуб из Ньюкасла занимает третье место, опережая «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» на три и четыре очка соответственно.
Конечно, после покупки «Ньюкасла» представителями Саудовской Аравии было ожидаемо, что команда станет намного сильнее, но мало, кто думал, что это будет уже в этом сезоне.
Если в начале чемпионата «Ньюкасл» очень часто играл вничью, поделив очки четыре раза в первых шести турах, то перед паузой на мундиаль команда Хау набрала бешеный ход и в девяти играх одержала восемь побед.
Безусловно, ключевую роль в успехах «Ньюкасла» играет его лучший бомбардир Мигель Альмирон — парагваец уже настрелял девять голов в 16-ти матчах. На три точных удара отстает его партнер по команде Каллум Уилсон.
После паузы «Ньюкасл» показал, что не сбился с набранного темпа и очень уверенно обыграл в гостях «Лестер» — 3:0. Причем все три мяча гости забили еще в первом тайме.
Коэффициенты букмекеров на матч Арсенал — Ньюкасл
|
Букмекерская контора
|
Победа Арсенала
|
Ничья
|
Победа Ньюкасла
|
ТМ 2.5
|
ТБ 2.5
|
Лига Ставок
|
1.91
|
3.80
|
4.00
|
2.10
|
1.75
|
Fonbet
|
1.82
|
3.80
|
4.10
|
2.10
|
1.75
|
Winline
|
1.85
|
3.70
|
4.00
|
2.06
|
1.71
|
Pari
|
1.89
|
3.80
|
4.10
|
2.14
|
1.76
|
1хСтавка
|
1.89
|
3.94
|
4.12
|
2.14
|
1.79
Букмекеры, хоть и с осторожностью, считают фаворитом матча «Арсенал». Матч действительно весьма непредсказуемый для прогнозов, «Ньюкасл» может навязать серьезную борьбу «канонирам». Но все-таки исторически выезды в гости к «Арсеналу» даются «Ньюкаслу» очень тяжело — в последний раз «сороки» выигрывали у «канониров» в Лондоне в 2010 году.
Так что вполне можно взять ставку 1X за 1.25.
Также команды в последних пяти очных встречах только раз пробивали «верх», так что можно и в этой раз взять ТМ 3 за 1.67.
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