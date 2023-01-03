Арсенал — Ньюкасл: прогноз на матч 03.01.2023, АПЛ

3 января, во вторник, лондонский «Арсенал» на своем поле примет «Ньюкасл» в матче 19-го тура Английской Премьер-лиги. Встреча пройдет на стадионе «Эмирейтс» и начнется в 22:45 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: 1X; ТМ 3.

Арсенал

Лидер чемпионата Англии в первом матче нового календарного года примет на своем поле одного из своих конкурентов.

Команда Микеля Артеты с первых туров чемпионата захватила лидерство, одержав в первых десяти турах 9 побед. Дальнейший ход событий показал, что это не просто удачный старт «канониров», а действительно серьезное намерение выиграть титул и вернуться в Лигу Чемпионов.

В следующих пяти турах лондонцы показали почти максимальный результат, потеряв очки только в гостевом матче с «Саутгемптоном» (1:1).

После паузы, связанной с проведением чемпионата мира, команда Артеты также мощно вернулась в игру, не оставив шансов «Вест Хэму» — 3:1. При этом лондонцы уступали после первого тайма после гола Саида Бенрахмы, но во втором тайме показали, кто настоящий фаворит и отправили в ворота гостей три мяча — отличились Букайо Сака, Мартинелли и Эдвард Нкетиа.

Победа в дерби стала для «Арсенала» восьмой в последних девяти турах с общим счетом 21:4.

Главной атакующей силой команды Артеты являются четыре футболиста — Мартинелли и Мартин Эдегор, которые забили по шесть голов, а также Сака и Габриэл Жезус — у них на один точный удар меньше.

Несмотря на то, что, казалось бы, у «Арсенала»» все хорошо с составом, Артета заявил ,что команда нуждается в усилении, чтобы выйти на новый уровень. Скоро откроется зимнее трансферное окно, а слухи сватают в Лондон Михаил Мудрика из «Шахтера», серба Сергея Милинковича-Савича из «Лацио» и чемпиона мира аргентинца Алексиса Мак Аллистера.

Ньюкасл

Команда Эдди Хау в этом сезоне стала одним из главных претендентов на попадание в зону Лиги Чемпионов. Сейчас клуб из Ньюкасла занимает третье место, опережая «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» на три и четыре очка соответственно.

Конечно, после покупки «Ньюкасла» представителями Саудовской Аравии было ожидаемо, что команда станет намного сильнее, но мало, кто думал, что это будет уже в этом сезоне.

Если в начале чемпионата «Ньюкасл» очень часто играл вничью, поделив очки четыре раза в первых шести турах, то перед паузой на мундиаль команда Хау набрала бешеный ход и в девяти играх одержала восемь побед.

Безусловно, ключевую роль в успехах «Ньюкасла» играет его лучший бомбардир Мигель Альмирон — парагваец уже настрелял девять голов в 16-ти матчах. На три точных удара отстает его партнер по команде Каллум Уилсон.

После паузы «Ньюкасл» показал, что не сбился с набранного темпа и очень уверенно обыграл в гостях «Лестер» — 3:0. Причем все три мяча гости забили еще в первом тайме.

Коэффициенты букмекеров на матч Арсенал — Ньюкасл

Букмекерская контора Победа Арсенала Ничья Победа Ньюкасла ТМ 2.5 ТБ 2.5 Лига Ставок 1.91 3.80 4.00 2.10 1.75 Fonbet 1.82 3.80 4.10 2.10 1.75 Winline 1.85 3.70 4.00 2.06 1.71 Pari 1.89 3.80 4.10 2.14 1.76 1хСтавка 1.89 3.94 4.12 2.14 1.79

Букмекеры, хоть и с осторожностью, считают фаворитом матча «Арсенал». Матч действительно весьма непредсказуемый для прогнозов, «Ньюкасл» может навязать серьезную борьбу «канонирам». Но все-таки исторически выезды в гости к «Арсеналу» даются «Ньюкаслу» очень тяжело — в последний раз «сороки» выигрывали у «канониров» в Лондоне в 2010 году.

Так что вполне можно взять ставку 1X за 1.25.

Также команды в последних пяти очных встречах только раз пробивали «верх», так что можно и в этой раз взять ТМ 3 за 1.67.

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Где смотреть матч Арсенал – Ньюкасл