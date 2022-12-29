Дешам о смерти Пеле: «Футбол теряет одну из прекраснейших легенд. Король останется королем навсегда»

Теги Дидье Дешам Сборная Бразилии по футболу Сборная Франции по футболу Пеле Футбол

Дидье Дешам выразил соболезнования в связи со смертью Пеле.

«Со смертью Пеле футбол теряет одну из своих прекраснейших легенд, если не самую прекрасную. Как и все легенды, король казался бессмертным. Он заставлял людей мечтать и вдохновлял целые поколения поклонников нашего вида спорта. Кто в детстве не мечтал быть как Пеле?

Со своим 10-м номером он отдал всю свою техническую виртуозность, свою смелость, свой творческий потенциал на благо своих команд, в частности, сборной Бразилии, с которой он выиграл три чемпионата мира.

Игра Пеле была воплощением красоты и эффективности. Его талант и заслуги навсегда останутся в нашей памяти. Его семье, близким и всему бразильскому народу я выражаю свои искренние соболезнования и все свое сочувствие. Король останется королем навсегда», – сказал главный тренер сборной Франции.

Легендарность Пеле – в одном редком фото

Пеле раздражало имя «Пеле». Он считал прозвище мусорным и хотел оставаться Эдсоном – в честь Томаса Эдисона

 

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1 комментарий

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Покойся с миром, Король!
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