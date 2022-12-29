Коутиньо опроверг слухи о желании покинуть «Астон Виллу»: «Ложь. Я счастлив здесь, и моя семья тоже»

опроверг информацию о желании покинуть « ».

«За последние несколько дней я видел много новостей о себе. Что ж, проблема в том, что в них начали распространять ложь, и я хочу все объяснить.

Никогда, ни в какой момент я никому не говорил о желании покинуть клуб, потому что я счастлив здесь, как и моя семья.

Сейчас, когда я восстановился после травмы, я сосредоточен только на том, чтобы каждый день работать по максимуму, играть на высоком уровне и помогать клубу и моим товарищам по команде достигать наших целей», – написал полузащитник «Астон Виллы» в соцсетях на английском и португальском языках.

Ранее сообщалось, что Коутиньо хочет покинуть «Астон Виллу» и вернуться в Бразилию.

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