Экс-вратарь Беларуси Хомутовский за протесты в 2020-м приговорен к 2 годам ограничения свободы

Вынесен приговор экс-вратарю сборной Беларуси Василию Хомутовскому.

Суд Ленинского района города Минска ограничил свободу бывшему футболисту на два года без направления в исправительное учреждение открытого типа.

За участие в протестных акциях после выборов президента Беларуси в 2020 году Хомутовский обвинялся по статье 342 УК РБ («Активное участие в групповых действиях, которые грубо нарушают общественный порядок»).

Экс-голкипер московского «Динамо», «Томи» и «Амкара», сейчас занимающий должность тренера вратарей « », был задержан в конце сентября 2022 года.

«Я защищал Лукашенко. До прошлого лета». Монолог тренера Хомутовского, который лишился работы из-за слов о протестах в Беларуси

«Наша страна, как и ваша, живет по указам президента, а не по закону». Важный выпуск «КраСавы» – о жести в белорусском футболе

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