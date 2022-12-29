Экс-вратарь Беларуси Хомутовский за протесты в 2020-м приговорен к 2 годам ограничения свободы

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Вынесен приговор экс-вратарю сборной Беларуси Василию Хомутовскому.

Суд Ленинского района города Минска ограничил свободу бывшему футболисту на два года без направления в исправительное учреждение открытого типа.

За участие в протестных акциях после выборов президента Беларуси в 2020 году Хомутовский обвинялся по статье 342 УК РБ («Активное участие в групповых действиях, которые грубо нарушают общественный порядок»).

Экс-голкипер московского «Динамо», «Томи» и «Амкара», сейчас занимающий должность тренера вратарей «Львова», был задержан в конце сентября 2022 года.

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