Рэшфорд про «МЮ»: «Другой образ мышления по сравнению с прошлым сезоном. Это совсем другая команда, играющая в другой футбол»

рассказал об изменении психологии «Манчестер Юнайтед».

Манкунианцы обыграли « » (3:0) в матче 17-го тура чемпионата Англии. Рэшфорд забил один из голов своей команды.

«Не знаю, играл ли я когда-то так хорошо раньше, но сейчас я наслаждаюсь происходящим. Мы стали намного чаще побеждать. Наш уровень стал намного выше.

Доволен тем, как мы развиваемся. Надеюсь, что и дальше мы сможем продолжить играть так же.

У нас совершенно другой образ мышления по сравнению с прошлым сезоном. Это совсем другая команда, играющая в другой футбол. Я наслаждаюсь тем, что делаю», – сказал нападающий « ».

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