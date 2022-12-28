Рэшфорд про «МЮ»: «Другой образ мышления по сравнению с прошлым сезоном. Это совсем другая команда, играющая в другой футбол»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Ноттингем Форест Маркус Рэшфорд Футбол

Маркус Рэшфорд рассказал об изменении психологии «Манчестер Юнайтед».

Манкунианцы обыграли «Ноттингем Форест» (3:0) в матче 17-го тура чемпионата Англии. Рэшфорд забил один из голов своей команды.

«Не знаю, играл ли я когда-то так хорошо раньше, но сейчас я наслаждаюсь происходящим. Мы стали намного чаще побеждать. Наш уровень стал намного выше.

Доволен тем, как мы развиваемся. Надеюсь, что и дальше мы сможем продолжить играть так же. 

У нас совершенно другой образ мышления по сравнению с прошлым сезоном. Это совсем другая команда, играющая в другой футбол. Я наслаждаюсь тем, что делаю», – сказал нападающий «Манчестер Юнайтед».

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15 комментариев

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RW7
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Ответ Александра Александрова
Сбросили мешок картошки арабам , весом в 80 килограмм ))
Баба с возу
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ХавиГави_Паратрупер
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Ответ Александра Александрова
Сбросили мешок картошки арабам , весом в 80 килограмм ))
Мешок клубники🤓
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Street Fighter
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Ответ Экзорцизм Глейзеров
Не помню хейта
Был здесь массовый хейт голландца после первых двух туров
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NIRVANA
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Ответ rigobersong
На самом деле за такие результаты того же Сульшера пинали все кому не лень, понятно выборка небольшая и у ТХ была проблема7:) Но пока ТХ прям не показал себя огромным апгрейдом в сравнении с Оле:))
Прошу. Посмотри хотя бы один матч, в котором не играет Месси
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Donald J. Trump
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Ответ Alexander Yavriantz
И сам Рэш посвежел и играет в совсем другой футбол.) В том сезоне боялся мяча, а теперь уверенность так и прет.
Перелом позвоночника и неудачный евро подкосили Рэша. Приятно видеть, как он возвращается к своим лучшим кондициям.
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Alexander Yavriantz
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И сам Рэш посвежел и играет в совсем другой футбол.) В том сезоне боялся мяча, а теперь уверенность так и прет.
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Александра Александрова
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Экзорцизм Глейзеров
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Ответ rigobersong
На самом деле за такие результаты того же Сульшера пинали все кому не лень, понятно выборка небольшая и у ТХ была проблема7:) Но пока ТХ прям не показал себя огромным апгрейдом в сравнении с Оле:))
Твой хейт очень смешон. Как будто сестра роналду пишет
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Человек1991
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Рэшфорд : без Роналду у нас другой образ мышления , совсем другая команда, играющая в другой футбол .)
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rigobersong
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Ответ headmaster
А сколько было скепсиса и хейта при назначении Тен Хага. А у него и результаты пошли и игроки заиграли
На самом деле за такие результаты того же Сульшера пинали все кому не лень, понятно выборка небольшая и у ТХ была проблема7:) Но пока ТХ прям не показал себя огромным апгрейдом в сравнении с Оле:))
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Donald J. Trump
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Ответ Экзорцизм Глейзеров
Не помню хейта
Хейт был только от фанбоев Кринжины. Потому что они знали, что будет с их кумиром при голландце.
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rigobersong
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Рэшфорд настоящая легенда МЮ, а не португальский самозванец!:)
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Экзорцизм Глейзеров
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Ответ headmaster
А сколько было скепсиса и хейта при назначении Тен Хага. А у него и результаты пошли и игроки заиграли
Не помню хейта
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Экзорцизм Глейзеров
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Рэши умничка сегодня (и в этом сезоне)
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headmaster
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А сколько было скепсиса и хейта при назначении Тен Хага. А у него и результаты пошли и игроки заиграли
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