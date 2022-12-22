Левандовски о ЧМ-2022: «Финал получился одним из лучших в истории потому, что играли посреди сезона. В июле после 70 минут темп и качество падают»

Польский форвард высказался о матче с на .

«Это один из лучших финалов в истории. Я думаю, что так получилось потому, что матч проходил посреди сезона. Перед чемпионом многие, и я в том числе, думали, что играть будет сложно, что это будет нечто новое. Но прелесть такого решения мы увидели в финале.

Обычно финал приходится на июнь или июль. После 70-75 минут темп, качество игры падают. Но на сей раз все футболисты действовали интенсивно, показывали мастерство. Они немного устали по ходу матча, но усталость не была вызвана прошедшим сезоном. В этом заключается огромная разница», – сказал футболист «Барселоны».