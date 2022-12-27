ФИФА не будет мешать России, победа «Арсенала», Гакпо в «Ливерпуле», отец Трусовой против Первого канала, «Аль-Наср» ждет Роналду и другие новости

1. РФС отправит письмо о намерении выхода из УЕФА. Это не обяжет Россию покинуть организацию. ФИФА не будет препятствовать участию России в отборе на ЧМ-2026 в случае перехода в Азию, утверждает «Матч ТВ». Во вторник, 27 декабря, будет принято окончательное решение по поводу переходу в Азиатскую конфедерацию футбола.

2. Лидер АПЛ «Арсенал» победил «Вест Хэм» (3:1), забив 3 мяча во 2-м тайме. У «канониров» 8 побед с общим счетом 21:4 и ничья за 9 последних матчей в чемпионате. Кстати, матч «Арсенала» впервые с 2018 года посетил Арсен Венгер.

«Ливерпуль» обыграл «Астон Виллу» в гостях (3:1). У Мо Салаха гол и ассист (по голам за «Ливерпуль» он догнал Далглиша), также у месисайдцев забил 18-летний Стефан Байчетич. Энди Робертсон стал лучшим ассистентом в истории АПЛ среди защитников с 54 голевыми пасами. А вот Дарвин Нуньес упустил 4 явных голевых момента, он реализовал лишь 4 из 16 таких эпизодов в сезоне – это худший показатель в лиге.

«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Брентфордом» и другие результаты.

3. ПСВ и «Ливерпуль» договорились о трансфере вингера Коди Гакпо. Об этом объявил клуб из Эйндховена. Покупка обойдется «Ливерпулю» примерно в 37 млн фунтов без учета бонусов.

4. В пресс-службе Первого канала подтвердили, что у отца фигуристки Александры Трусовой были претензии к выбору комментаторов к выступлениям дочери: «Вячеслав Трусов действительно выдвинул ряд требований по назначению комментаторов, а также по поводу критики в адрес Александры». Сообщалось, что он требовал у Первого запретить Ягудину и Тарасовой комментировать выступления фигуристки.

5. КХЛ. ЦСКА проиграл московскому «Динамо», «Авангард» победил «Барыс», «Автомобилист» уступил «Салавату».

6. «Аль-Наср» запланировал медосмотр для Криштиану Роналду. Саудовцы хотят уладить формальности к открытию трансферного окна.

7. Украинская федерация фигурного катания просит исключить Анну Щербакову из номинации на премию ISU.

8. Александр Большунов признан виновным в конфликте с Сергеем Устюговым на Кубке России, он получил устное предупреждение

9. Антуан Гризманн активнее всех выступал против Бензема в сборной Франции. Это связано с тем, что с возвращением Карима его отодвинули на второй план.

10. Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес сделал татуировку с Кубком мира на левой ноге. А в Аргентине фанат набил тату с изображением Мартинеса, трясущего «Золотой перчаткой» у паха, и хочет, чтобы вратарь расписался под ней. Кстати, пишут, что тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери недоволен поведением Мартинеса и хочет подписать Буну вместо него.

11. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова завела ютуб-канал.

12. Экс-защитник «Барселоны» Жерар Пике запускает медийную лигу в Испании в формате 7 на 7. Там будут клуб Касильяса и команда Kunisports Агуэро.

13. Криштиану Роналду – лучший бомбардир в истории международных матчей по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Месси на 2-м месте, Левандовски – на 3-м

14. «Ливерпуль» предложил 100 млн евро за Энцо Фернандеса, но «Бенфика» отказала, потребовав отступные .

15. Джорджина Родригес подарила Криштиану Роналду автомобиль Rolls-Royce на Рождество.

Цитаты дня.

Вице-премьер Чернышенко: «Ни один спортсмен не может считать себя чемпионом мира в отсутствие России»

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«В России люди агрессивные, вечно чего-то требуют. А в Европе больше позитивных – уровень доходов примерно равный». Защитник «Факела» Суслов о менталитете

«Кто такой Мартинес, чтобы смеяться над Мбаппе? Килиан станет мировой легендой, а его вспомнят лишь по паре взятых пенальти». Экс-форвард Чили Пинилья о вратаре Аргентины

«Месси не лучший игрок всех времен. Он лучший в свое время. Было время Пеле, время Марадоны». Гуллит о Лео

Черданцев о переходе РФС в Азию: «Ради чего – всем средний палец показать? Это же не квартиру менять»

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